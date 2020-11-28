Ertuğrul Özkök'ten Tuğrul Eryılmaz'a: “İnek Bayramı” olunca yeri yerinden oynatıyorsun, Mülkiye meselesine de el at

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, T24 yazarı Tuğrul Eryılmaz'a, adı ‘Vatan Marşı’ diye değiştirilen ‘Mülkiye Marşı’ için mücadele verdiğini belirttiği Prof. Metin Kazancı’ya destek verme çağrısında bulundu.

“Arkadaş, Kazancı hocanın bu çağrısına da bir kulak ver, bir el at bu meseleye” diyen Özkök, “İnek Bayramı olunca yeri yerinden oynatıyorsun, mesele Mülkiye Marşı gibi bir onur meselesine gelince suspussun... Olmuyor yani” ifadelerini kullandı.

Özkök’ün yazısının ilgili bölümü şöyle:

BU ülkede hâlâ bir “Mülkiye ruhu” vardır ve o ruhu en güçlü şekilde taşıyanlardan biri de Prof. Metin Kazancı. Kazancı hoca son günlerde çok üzüntülü. 3 Eylül’den beri verdiği bir mücadeleyi kazanamıyor çünkü. Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne gidenlerin hepsinin bildiği bir “Mülkiye Marşı” vardır. TRT geçen 30 Ağustos’tan itibaren sık sık bu marşı çalıyor. Ancak marşın adını değiştirmiş ve “Vatan Marşı” yapmış. Metin Kazancı hoca da marşın adını yeniden kazanmak için büyük bir mücadele veriyor.

Son zamanlarda T24’deki yazılarıyla dikkati çeken “seviyeli magazin” yazarı Tuğrul Eryılmaz sık sık Mülkiye haberleri veriyor, upper (yukarı) Cihangir kafelerinde Mülkiyeli arkadaşlarıyla bir araya geliyor. Ona sesleniyorum... Arkadaş, Kazancı hocanın bu çağrısına da bir kulak ver, bir el at bu meseleye. “İnek Bayramı” olunca yeri yerinden oynatıyorsun, mesele Mülkiye Marşı gibi bir onur meselesine gelince suspussun... Olmuyor yani...

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