Ertuğrul Özkök'ten Tuğrul Eryılmaz'a: Arkadaş senin gibi seviyeli bir magazinci bu harika ayrıntıyı atlamamalıydı

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, bugünkü yazısında "köşesinin en büyük iki müdaviminden biriyim" dediği T24 yazarı Tuğrul Eryılmaz'ın, "Politbüro Kıraathane'deydi, kitaplı kadınlar gecesi, akılları sıra beni küçümseyen siyasiler" başlıklı yazısında yer verdiği 1963 yılında Lesley Gore tarafından söylenen 'You Don’t Own Me' şarkısını yazdı.

Şarkının Suicide Squad filminde Harley Quinn karakterinin sahnesiyle yeniden meşhur olduğunu söyleyen Özkök, merakla beklenen Birds of Prey filmiyle geri dönen karakterin yeni rol modeli olduğunu ifade etti. İlk filmde Harley Quinn karakterinin Joker'e aşık olan, yeni filmde ise Joker’den ayrılıp özgür kadın hareketinin lideri olduğundan bahseden Özkök, filmdeki kullanılan You Don’t Own Me şarkısının Z kuşağının şarkısı olacağını kaydetti. Özkök, yazısında şarkının 1963 versiyonunu kullanan Eryılmaz'a, "Arkadaş senin gibi seviyeli bir magazinci bu harika ayrıntıyı atlamamalıydı...” dedi.

TIKLAYIN - Tuğrul Eryılmaz'ın yazısı - Politbüro Kıraathane'deydi, kitaplı kadınlar gecesi, akılları sıra beni küçümseyen siyasiler

Özkök'ün, "Futbolda ve siyasette kafa atmanın sonu mu" başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

Z kuşağı özgür kadının yeni şarkısı bu olacak

T24’te Tuğrul Eryılmaz’ın yazdığı magazin köşesinin Türkiye’deki en büyük iki müdaviminden biri benim. Öteki de Habertürk yazarı Serdar Turgut...

Eryılmaz her hafta yazısının sonuna bir müzik videosu koyuyor. Bugüne kadar koyduklarının hepsi çok sevdiğim şarkılardı. Bu hafta da “You Don’t Own Me” şarkısını koymuş. Şarkıyı 1963 yılında Lesley Gore söylemişti. Eryılmaz o eski versiyonunu koymuş. Ancak bu şarkıyı son yıllarda “Suicide Squad” filminde kullanılan Saygrace versiyonu yeniden meşhur etti. Şarkı filmde Harley Quinn karakterini oynayan Margot Robbie’yi gördüğümüz ilk sahnede dinlemiştik. O kadar güzel gitmişti ki...

Şimdi Harley Quinn yeni filmi “Birds of Prey”le yeniden geliyor. Londra’da baktım bütün devasa billboard’larda o vardı. Bir tür kadın “Joker” olacak.

Kadın 'Joker' erkekten kopunca özgürleşti

Benim yeni rol modelim Harley Quinn... İlk filmde Joker’e manyak gibi âşıktı. O kendini uçuruma at deyince hiç düşünmeden atmıştı... Şimdiki filmde ise Joker’den ayrılıp özgür kadın hareketinin lideri oluyor. O nedenle ilk filmdeki “You Don’t Own Me” (Sen bana sahip değilsin) şarkısı kadın hareketleri bakımından daha da önem kazanıyor.

Bir önceki neslin şarkısı Gloria Gaynor’un “I Will Survive” şarkısındaki “Arkanı dön ve çek git” nakaratıydı... Şimdi Harley Quinn’in yarı rap ritmiyle söylediği yeni nakarat geldi:

“Bana bak aslanım... Sen benim sahibim falan değilsin... Ona göre...”

Tuğrul Eryılmaz’a söyleyeceğim de şu: “Arkadaş senin gibi seviyeli bir magazinci bu harika ayrıntıyı atlamamalıydı...”