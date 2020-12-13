Ertuğrul Özkök’ten Soylu’ya: İçkinin sosyal mesafeyi kötü etkilemesi bana pek ikna edici gelmedi

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun hafta sonu içki satışına getirilen yasağa ilişkin, "İçki sosyal mesafeyi azaltan bir etkiye sahip, tabii ki kısıtlama getirmekte haklıyız" açıklamasına ilişkin olarak, " İçkinin sosyal mesafeyi kötü etkilemesi bana pek ikna edici gelmedi" değerlendirmesini yaptı.

TIKLAYIN | İçişleri Bakanı Soylu: İçki sosyal mesafeyi azaltan bir etkiye sahip, tabii ki kısıtlama getirmekte haklıyız

Özkök yazısında, "Dün Nagehan Alçı’nın köşesinde okudum. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu uzun süredir konuşulan marketlerde de içki satışının yasaklanmasını doğrulamış. Üç gerekçesi var: Tekel bayilerinde yasaklandığı için haksız rekabet oluyor. İçki sosyal mesafe uygulamasını kötü etkiliyor. Üçüncüsü ise bu uygulama bütün Avrupa’da var. Alçı araştırmış. Evet İngiltere, Yunanistan, İtalya, Fransa, İskoçya, Hollanda’da gece belli bir saatten sonra içki servisi yasak. Ama hiçbiri marketlerde satışı yasaklamamış." ifadesini kullandı.

Özkök, "İçkinin sosyal mesafeyi kötü etkilemesine gelince... Doğrusu bana pek ikna edici gelmedi. İçmek isteyen insan evinde bir yerden bulup içecek... Ayrıca evin içinde zaten... En önemlisi ise şu: Dünya içki yasaklama tarihine bakarsanız görünen tek sonuç şudur: Yasaklanan içki yeraltına iner. Yani illegaliteye geçer." görüşünü savundu.

Özkök, "Bunun da iki sonucu olur: İçki kaçakçılığı dev mafyalaşmaya dönüşür. Akıl almaz bir rüşvet piyasası doğar. Bir de şunu unutmayın...Devletin aşırı yüksek vergileri aradan çıkınca vatandaş daha ucuz yoldan içki de temin edebilir. Bu da içki tüketimini arttırır." düşüncesini dile getirdi.