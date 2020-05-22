Ertuğrul Özkök'ten Sabah yazarı Hıncal Uluç'a: Söz yaşımla mütenasip yazacağım

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç'un eleştirisini dikkate aldığını ve bundan sonra 'yaşıyla mütenasip' yazacağını dile getirdi.

Uluç'un kendisine “Bu yaş, kilo, adım yazılarından sıkıldım” mesajını attığını yazan Özkök, "Loncamızın abisidir, lafını dinlerim. Ama ne yapayım içimde insanlara güzel yaşamayı anlatma, hangi yaşta olursa olsun hayatın keyfini çıkarmada koçluk yapma, eve kapatılan 65 plus’a 'Yıkılmadınız ayaktasınız' diyerek dolduruşa getirme, hayata kışkırtma gibi iflah olmaz bir duygum var." görüşünü savundu.

Özkök, "Çocukken de böyleydim biraz Allah vergisi yani.. Ama abimin emri olur. Zapturapt altına alır, yaşımla mütenasip yazılarıma dönerim. Ne de olsa Hıncal Abimin sinirini bozmak bize yakışmaz" ifadesini kullandı.

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