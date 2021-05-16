Ertuğrul Özkök’ten Sabah yazarı Duran’a: Müslümanların sorumluluğu dördüncü sıradan mı başlıyor?

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, Sabah gazetesi yazarı Burhanettin Duran’ın “Sorumluluk sırasını karıştırmayalım” başlıklı yazısına ilişkin olarak, “Müslümanların sorumluluğu dördüncü sıradan mı başlıyor?” diye sordu.

Özkök,“Hangi ümmet bizden ileri adım bekliyor” başlıklı yazısıyla ilgili Duran’ın eleştirilerini, çok seviyeli bir üslupla yazdığını belirterek teşekkür etti.

Özkök yazısında şu ifadeleri kullandı:

“Böyle bir üslup olunca her şey daha rahat konuşuluyor. Ben de onun yazısı hakkında düşündüklerimi aynı üslupla yazacağım. Duran, sorumluluk sırasını şöyle anlatıyor:

“Bugün Kudüs’te ve Mescid-i Aksa’da Filistinlilerin “devlet terörü” ile öldürülmesinin sorumlularının sıralaması şu şekilde:

1- Hiçbir hukuk tanımayan İsrail devleti ve Başbakan Netanyahu.

2- Her zulmünde İsrail’e destek veren ABD.

3- Uluslararası düzenin kurumları ve bunların güçlü aktörleri: BM Güvenlik Konseyi üyeleri ve AB.

4- Kudüs ve Mescid-i Aksa sebebiyle kurulduğunu unutan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve üyeleri; Arap rejimleri ve önde gelen bölge ülkeleri.

5- Zulüm yoğunlaştığında bile bir araya gelemeyen Filistinli yöneticiler.

6- Kudüs’ün hem Müslümanların hem Hıristiyanların hem de Musevilerin kutsal mekânlarını barındırdığını görmezden gelen dünya kamuoyu.”

Görüyoruz ki, 73 yıldır süren Filistin meselesinde Müslümanların sorumluluğu ancak dördüncü sıradan sonra başlıyor. Tamam da... Birinci Dünya Savaşı’nın üzerinden 100 yıl geçti... Müslüman ülkelerin neredeyse hepsi o tarihten beri kendi devletlerinde yaşıyor. Yani 100 yıldır bu olayın sorumluluğunu hep Batı’nın üzerine yıktık. İyi de Müslümanların hiç mi sorumluluğu yok...

Bir de “ümmetin” sorumluluğunu listenin başına koyup bu soruna öyle bakmayı denesek...

Hâlâ zamanı gelmedi mi..."