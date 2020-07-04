Ertuğrul Özkök'ten Ozan Güven'e: Çık, amasız mamasız özür dile, sonra bir öfke kliniğine yat, görünme insan içinde

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, bugünkü yazısında sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddiasıyla eleştiri oklarının hedefi olan oyuncu Ozan Güven hakkında düşüncelerini kaleme aldı.

Öfke sorunu olduğunu ve daha önce de gazetecilere saldırdığını hatırlatan Özkök, Ozan Güven'e, "Hiçbir bahaneye sığınma... Çık, amasız mamasız özür dile... Sonra bir öfke kliniğine yat. Eline, diline, yumruğuna, tekmene, tokadına hâkim oluncaya kadar çıkma oradan. Görünme insan içinde" tavsiyesinde bulundu.

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Neler yaşandı?

Oyuncu Ozan Güven ve sosyal medya uzmanı Deniz Bulutsuz’un ilişkisi olaylı bitti. İddiaya göre 45 yaşındaki oyuncu, kendisinden 17 yaş küçük sevgilisiyle 13 Haziran’da Levent’teki evinde kavga etti. Güven’in kendisini dövdüğünü öne süren Bulutsuz, İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurdu. Avukatı aracılığıyla korunma talebiyle dilekçe veren genç kadın, baygınlık geçirdikten sonra da Güven’in şiddeti sürdürdüğünü iddia etti. Dilekçede, “Bulutsuz, Güven’in taşkınlıklarına tepki verince şiddet görmüştür. Yüzünde ve vücudunda morluklar oluşmuştur” denildi.

Güven ise Bulutsuz’un saldırısına uğradığını iddia ederek “Beni kariyerimi bitirmekle tehdit etti” diyor.

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