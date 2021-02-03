Ertuğrul Özkök'ten öğrencilere: Haklılık sınırını aşmayın, devlet güçleriyle çatışmaya girmeyin, sabredin

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne AKP'den milletvekili ve belediye başkan aday adayı olan Prof. Dr. Melih Bulu'yu atamasının ardından öğrencilerin bir aydır sürdürdüğü, polisin sert müdahale ettiği eylemlere ilişkin olarak, "Öğrencilere gelince söyleyebileceğim tek şey şu...Haklılık sınırını aşmayın... Şiddetten, kırıp dökmekten uzak durun... Devlet güçleriyle çatışmaya girmeyin...Sabredin, tarih hep haklılığı sabra çevirenlerin yanında oluyor" yorumunu yaptı.

Özkök yazısında, "Dünyanın her yerinde devletin güvenlik güçleri Düzeni korumak', 'Anarşiyi önlemek' gerekçeleri ile toplumsal olayların üzerine gidiyor. Adaletin işlemesi, ölçünün kaçırılmaması kaydıyla bunlar normal Ama ölçü kaçırılınca, tarihe malzeme olarak kalan şey işte bu afişler oluyor" düşüncesini dile getirdi.

Eylemlerin kendisine "Strawberry Statement" filmini hatırlattığını belirten Özkök, "Filmin son sahnesi hâlâ gözümün önünde...Zaman zaman dönüp yine seyrediyorum... Ve hep aklıma şu sorular geliyor.Acaba o gün o çocukların üzerine devlet gücünü gönderenlerden yaşayanlar bugüne kalan afişleri görünce ne düşünüyordur? Tabii o çocukları da düşünüyorum...Acaba o olayları yaşayanlardan bugün hayatta olanlar ne düşünüyordur? Çünkü o olayların arkasından iktidara Vietnam Savaşı’nı bitirecek biri değil, Nixon geldi. Benim bazı düşüncelerim değişti... Ama değişmeyen tek şey şu kaldı: Müşfik devletler, olayların üzerine müşfik giden, hukuki çerçevede kalan devletler böyle sosyal olaylardan daha da güçlenerek çıkıyor...Sertlik, ölçüsüz müdahale ise... Haklı bile olsa, geriye bu afişleri bırakıyor. Sonunda devlet 'Düzeni sağlıyor', 'Anarşiyi önlüyor'... Ama ölçüsüz kullanılan güçten tarihe bu sahneler kalıyor." ifadesini kullandı.