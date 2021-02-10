Ertuğrul Özkök’ten ‘Muharrem İnce’ yorumu: Seçim gecesi üç-beş saatlik psikolojisini yönetemeyen bir siyasetçi 360 gün bir partiyi nasıl yönetecek?

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, CHP’den istifa eden Muharrem İnce’ye yönelik olarak, “Seçim gecesi üç-beş saatlik psikolojisini yönetemeyen bir siyasetçi 360 gün bir partiyi nasıl yönetecek?” yorumunu yaptı.

Özkök yazısında, “Sonuçlar gelmeye başladıktan sonra Muharrem İnce’nin ortadan kaybolmasını, o gece halkın yarısında yarattığı düş kırıklığını, evlerde konuşulanları hatırladım. İsmail Küçükkaya’ya küçük bir mesaj gönderip, kendisine oy verenlere iki kelime sözü bile çok gören o davranışı hâlâ anlamış değilim... Ama bildiğim şu: O gece kendisine oy verenlerin pek çoğunu kaybetti.” görüşünü savundu.

Özkök, “Kutuplaşmış bir ülkede, milyonların size umut bağladığı bir gece böyle esrarengiz şekilde ortadan kaybolma hakkınız yoktur. Çıkıp size oy veren milyonlarca insana teşekkür edersiniz. Gelecek seçim için umut verirsiniz... Böyle bir gecenin üç-beş saatlik psikolojisini yönetemeyen bir siyasetçinin bir partiyi 360 gün nasıl bir psikoloji ile yöneteceğini ve kimin onun arkasına takılacağını çok merak ediyorum. CHP’yi bölebilir mi? Bilemem... Bölerse bunu tarihe kendi açısından bir siyasi başarı olarak geçirebilir mi... İşte onu hiç tahmin etmiyorum.” düşüncesini dile getirdi.