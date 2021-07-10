Ertuğrul Özkök’ten köşe komşusu Prof. Dr. Osman Müftüoğlu’na: Zorlama artık bizi, bak Cavit Çağlar ve Rıfat Ababay garibim Forrest Gump’a döndü

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, bugünkü yazısında Harvard Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Min Lee’nin dikkati çektiği, 2019 yılında 70’li yaşlardaki 5 bin kadın üzerinde yapılan bir araştırmaya işaret ettiği bugünkü yazısında köşe komşusu Prof. Dr. Osman Müftüoğlu’na seslendi. Özkök, “Osman Hocam... Zorlama artık bizi. Bak Cavit ve Rıfat garibim Forrest Gump’a döndü. Biri evinin içinde öteki İstanbul sokaklarında, sabahın 05.00’inden gecenin yarısına kadar saç baş dağılmış yürüyorlar ve kendi kendilerine konuşuyorlar. Gelin şu 7 bin 500 adıma. Kurtaralım şu arkadaşları” diye yazdı.

Müftüoğlu’nun belli bir yaş üzerindeki insanlara günde 10 bin adım atması yönündeki önerisini hatırlatan Özkök, Cavit... “Rıfat! Bırakın Forrest Gump gibi yürümeyi, 10 bin adım balonmuş” başlıklı bugünkü yazısında, şunları kaydetti:

“New York Times’a konuşan Harvard Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Min Lee 2019 yılında 70’li yaşlardaki 5 bin kadın üzerinde yapılan bir araştırmanın şunu ortaya koyduğunu söylüyor: Günde 4 bin 400 adım atan bir kadının erken bir kalp krizi riski, günde 2 bin 700 adım atan bir kadına göre yüzde 40 daha az. Günde 5 bin adım atan kadında bu risk daha da düşüyor, ama 7 bin 500 adımdan sonra artık sabit kalıyor.

Erkeklere gelince... Orta yaşta 5 bin erkekte yapılan araştırma şunu ortaya koymuş: Günde 8 bin adım atan bir erkeğin erken kalp krizi geçirme riski, günde 4 bin adım atan erkeğe göre yüzde 50 daha az. Bunun ötesinde attığımız adımlar kalp riskinde öyle anlamlı bir düşüşe yol açmıyor... Yani 25 bin adım atan Cavit Çağlar, 17 bin adım atan Rıfat Ababay, 15 bin adım atan Osman Müftüoğlu ve zaman zaman ben bütün pandemi boyunca boşu boşuna telef etmişiz kendimizi...”

“Ben başından beri 10 bin adımın ulaşılması zor bir hedef olduğunu söylüyorum” diyen Özkök, Cavit Çağlar ile Rıfat Ababay'ın günde 25 ila 10 bin adım arasında adım attığını belirterek, Prof. Dr. Osman Müftüoğlu’na şöyle seslendi:

“Osman Hocam... Zorlama artık bizi. Bak Cavit ve Rıfat garibim Forrest Gump’a döndü. Biri evinin içinde öteki İstanbul sokaklarında, sabahın 05.00’inden gecenin yarısına kadar saç baş dağılmış yürüyorlar ve kendi kendilerine konuşuyorlar. Gelin şu 7 bin 500 adıma. Kurtaralım şu arkadaşları.”

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