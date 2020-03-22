Ertuğrul Özkök'ten 'Korona dersleri': Erkeğin veya kadının gizli ilişkisi varsa bul ama sakla

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, bugünkü köşesinde, "New York Times gazetesi uzmanlara danışıp Koronavirüs olayından 8 ders çıkarmış. Erkeğin veya kadının gizli ilişkisi varsa bul ama sakla" düşüncesini dile getirdi.

Özkök, "Geçtiğimiz günlerde büyük bir şehrimizde şöyle bir vakayla karşılaşılmış. Gerçek mi şehir efsanesi mi bilmiyorum ama vaka şu: Bir apartmanda bir Koronavirüs vakası tespit ediliyor. Giden uzmanlar testi pozitif çıkan şahsa soruyor: Son zamanlarda başka kimlerle temasınız oldu? Erkek 'Sadece ailemle' diyor... Ancak şüpheleniyorlar. Polis 'Bize değil, yeminli doktora söyle' deyince adam evlilik dışı ilişkisini anlatıyor. Peki bu durumda ne yapılacak?" ifadesini kullandı.

Özkök yazısında şunları kaydetti:

Hastanın özel hayattaki ilişkisi varsa onu da araştır.

Hastanın kiminle ilişki kurduğunu, varsa gizli ilişkilerini aramak özel hayatı zedeledi ama çok etkili oldu.

Güney Kore bütün vatandaşların cep telefonlarına çevrelerindeki korona vakaları haritası ve kontak noktalarını göndermiş.

Hangi ülkeler başardı: Singapur, Güney Kore, Hong Kong.

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