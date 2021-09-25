Ertuğrul Özkök’ten Kılıçdaroğlu’na:  Listeniz biraz kasvetli biraz neşe katsanız

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Spotify müzik listesini yorumladı. Kılıçdaroğlu’nun listesini ‘biraz kasvetli’ bulan Özkök, “Biraz Ajda, biraz neşe katsanız” önerisini yaptı.

Özkök yazısında, “Listeyi dikkatle inceledim. İlk 10 şarkı şöyle: Aşık Veysel: “Uzun ince bir yoldayım”, Cem Karaca: “Allah Yar”, Barış Manço: “Halil İbrahim Sofrası”, Selda Bağcan: “Mağusa Limanı”, Ahmet Kaya: “Yorgun Demokrat”, Zülfü Livaneli: “Yiğidim Aslanım”, Neşet Ertaş: “Yolcu”, Musa Eroğlu: “Mihriban”, Edip Akbayram: “Güzel Günler Göreceğiz”, Alpay: “Fabrika Kızı” Listedeki şarkılara tek tek bakınca, aklıma şu soru takıldı. Acaba bu liste, Kemal Bey’in evinde veya boş zamanında dinlediği şarkılardan mı oluşuyor?" ifadesini kullandı.

Özkök şunları kaydetti:

"Müzik listesi hangi amaçla hazırlanmış? Bende bıraktığı izlenim şu: Yapılan seçimlerde tek ölçünün “Kılıçdaroğlu’nun dinlediği, keyif aldığı şarkılar” olmadığı görülüyor. Biraz 1970’lerden, Ankara solcularının “resmi sol repertuvarı” izlenimi bırakıyor.

Daha açık yazayım. Müziğin eğlence ve keyif veren yanı ihmal edilmiş; Türkiye’nin akşam yemeklerinde, düğünlerinde, bayram günlerinde, sayfiye kasabalarında dinlediği müzik pek yer bulmamış. Hadi daha da açıkça söyleyeyim. Bu listede “Türkiye’nin yaşayan, eğlenen, gülen, hayattan keyif alan yanı” biraz değil bayağı ihmal edilmiş. Mesela listede bir tek Ajda Pekkan şarkısı yok... Müslüm Gürses’in kederli halleri var; ama Mustafa Sandal’ın “Aya Benzer”deki sevgisi, Tarkan’ın “Şıkıdım”daki keyfi yok... Sezen Aksu’dan bir tek şarkı var o da “Son Bakış”...

Diyeceğim Kemal Bey... Bu liste biraz kasvetli olmuş... Listeyi güncelleyip biraz neşe ekleseniz... Mesela Sezen Aksu’dan “Karşıyım” gibi bir şarkıyı da koysanız. Hem muhalefet var, hem kadın isyanı... Hem de Ege’nin insanı masaların üzerine fırlatan o coşkusu... Sıkıldık bu kasvetli Türkiye’den... Grileşen tonlardan. Yani bize biraz neşe lazım..."