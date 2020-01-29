Ertuğrul Özkök’ten İmamoğlu’na: Demek ki Erzurum’a geçerken Elazığ’a da uğramışsın başkan

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 41 kişinin yaşamını yitirdiği 6.8 büyüklüğünde depremi yaşayan Elazığ'a yaptığı ziyaretin ardından Erzurum Palandöken'de kar tatili yapmasını sert sözlerle eleştirdi. Özkök, "Olmadı Sayın Başkan, olmadı Ekrem Bey. Bunu kimseye anlatamazsın" görüşünü savundu.

Özkök, "İktidara anlatamazsın...Onun trollerine hiç anlatamazsın. Ama sanma ki geriye kalanlara anlatabilirsin. Madem Elazığ’a gittin. Hazır buraya gelmişken Erzurum’a da gideyim havası yaratmayacaktın. Millet depremi konuşurken, ona dağdaki ski’yi konuşturtmayacaktın" düşüncelerini dile getirdi.

Özkök şunları kaydetti:

Yani başkan...

Sel sırasında tatil biiirrr...

Deprem ertesi tatil ikiiii...

Eh üçüncüyü artık nerede nasıl yaparsın bilemem...

Ama şunu hiç unutma başkan... Bu millet, Sultanbeyli’de iftar sofrasında kollarını sıvayan başkana oy verdi.

Palandöken’de çocuklarıyla tatil yapacak modern bir başkana da oy verdi. Ama o tatil günü bugün değildi...

Dün çevremde konuştuğum, sana oy vermiş insanların neredeyse tamamının hissiyatı buydu başkan...

Hepsi üzülmüştü...

Etrafa biraz kulak verirsen sen de duyacaksın bu derin ve haklı dost hissiyatı.

Yazının devamı için tıklayın

Ne olmuştu?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, 41 kişinin yaşamını yitirdiği 6.8 büyüklüğünde deprem yaşayan Elazığ'a yaptığı ziyaretin ardından eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte Erzurum Palandöken'de yarıyıl tatili yapan çocuklarının yanına geldi.

Palandöken Kayak Merkezi'ndeki otelde konaklayan İmamoğlu çifti ve çocukları sabahın erken saatlerinde Ejder 3 bin 200'e çıkarak kaydı. Sosyal medya hesabından, "Yarıyıl tatili nedeniyle çocuklarım ve eşimle birlikte dünya güzeli Erzurum’u hissetmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkemizin her köşesi başka bir değer, başka bir cennet. Türkiye kavganın değil sevginin merkezi olmalı" diye yazan İmamoğlu, vatandaşları Erzurum'a davet etti. Palandöken'deki tatilciler Ekrem İmamoğlu ile fotoğraf çektirdi.