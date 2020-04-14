Ertuğrul Özkök'ten hükûmete: Cezaevlerindeki aydınlar, siyasetçiler, gazeteciler, sanatçılar, düşünce suçluları hemen yarın serbest bırakılmalı

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının ardından yeni bir dünya düzeninin belireceğini belirtti. Özkök, "Böyle bir durumda bile bazı ülkelere malzeme yardımı yaparak Türkiye çok güzel bir şey yapıyor. Şimdi içeride de aynı duygunun devamı olarak bir şeyleri yapmanın tam zamanı. Cezaevlerindeki aydınlar, siyasetçiler, gazeteciler, sanatçılar, düşünce suçluları hemen yarın serbest bırakılmalı" düşüncesini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 Nisan'da attığı “Koronavirüsün ardından yeni bir dünya gerçeği ile karşı karşıya kalacağız.” tweetini köşesinde hatırlatan Özkök, "Bundan 24 saat sonra, dünyanın en ünlü yönetmenlerinden David Lynch 'Bu işin sonunda farklı bir dünya olacak. Nedense yanlış yolda gidiyorduk. İnsanlar daha iyi olacak.' diyor. Ben de 'Bu olayın sonunda küresel vatandaşlara ait, sınırları milli değil, bütün yerküre olan bir dünyada yaşayacağız.' diyorum." ifadesini kullandı.

Özkök, " Bu dünyada insan hakları, adalet, eşitlik, hayvan sevgisi, çevre duyarlılığı, çocuklara ve kadınlara saygı gibi duygular çok daha önemli ve belirleyici olacak. Artık insanlar, insan haklarına saygılı olmayan, adalet ve vicdan duygusundan yoksun, çevreye, hayvanlara saygı göstermeyen, çocuğuna, kadınına şiddet uygulayan ülkelerin ürettiği mallara uzak duracaklar. Evet, belki devletler ve liderleri kendi aralarında anlaşmaya devam edecek ama postkorona halkların küresel vatandaşları da bunlara itiraz ve etkileme yollarını bulacak. Böyle bir durumda bile bazı ülkelere malzeme yardımı yaparak Türkiye çok güzel bir şey yapıyor. Şimdi içeride de aynı duygunun devamı olarak bir şeyleri yapmanın tam zamanı... Neler mi? Cezaevlerindeki aydınları, siyasetçileri, gazetecileri, sanatçıları, düşünce suçlularını hemen yarın serbest bırakmak...” görüşünü savundu.

Özkök yazısında şunları belirtti:

"Eğer postkorona dönemde artık dünyanın aynı dünya olmayacağına inanıyorsak...

Bütün dünyanın küresel vatandaşlarına bugün verilecek en güzel Türkiye mesajı bu olabilir... Koronada erken davranmak büyük avantajdı. Postkorona süreci için de erken davranmak çok ama çok avantaj sağlayacaktır... Hem Cumhurbaşkanı’na...Hem ülkemize..."

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