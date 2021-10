Ertuğrul Özkök’ten Doğu Perinçek’e: Dostum sen mi daha Çincisin, ben mi daha Amerikancıyım?

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, “Ayrı dünyaların olmasa bile ayrı mahallelerin insanıyız” dediği Vatan Parti Genel Başkanı Doğu Perinçek’in kendisine yönelik söylediğini belirttiği “Türkiye’nin en Amerikancısı” ifadesine yanıt verdi.

“’Türkiye’nin en Batıcısı’ deseydi hiç itiraz etmez, gönüllü olarak taşırdım o etiketi... Ama Amerikancılık... İşte o olmadı” diyen Özkök, "Dostum sen mi daha Çincisin, ben mi daha Amerikancıyım..." başlıklı bugünkü yazısında şunları kaydetti:

“Sık sık konuşurduk ama Aydınlık dergisinin her hafta son 2 sayfasında yaptığı haftanın vatanseverleri ve hainleri listesinde ben, Cengiz Çandar, Mehmet Ali Birand, Hasan Cemal ve Hadi Uluengin, 5’in değişmez kadrosuyduk... Şimdi Taliban çetesi geldi. Doğu hâlâ Çinci. Üstüne bir de Talibancılığı ekledi. Onun üzerine bir de Atatürk’ü monte etmeye çalışıyor... Buna itiraz ettik ya... Bir anda ‘Amerikancılıktan’, ‘En Amerikancılığa’ yükseltildik... Pardon indirildik... O ise hâlâ kıdemli Aydınlıkçı... Kıdemli Çinci. Bana da ekibi aracılığıyla hababam saydırıyor. Alıştık be sevgili Doğu. Ama bak ikimiz de artık yetmişlerindeyiz. Yani yaşadığımız her gün Tanrı’nın bize bir bonus’u. Hadi gel artık şu son meselemizi bir halledelim.”

"Amigoluğumuzun şiddeti açısından bakarsak; ben mi daha Amerikancıyım, sen mi daha Çinci?"

“Madem ‘Amigoyuz’, ‘amigoluğumuzun’ şiddeti açısından bakarsak; ben mi daha Amerikancıyım, sen mi daha Çinci… Allah göstermesin, asla göstermesin; bir gün yaşadığımız ülkeye de bir Taliban çökse ne yaparsın? Kurtuluş Savaşı deyip, eşine yakınına burkayı, kendine de şalvarı sarığı geçirip bu ‘Kuvayımilliye’ye mi katılırsın? Yoksa anında bir ülkenin sınırına mı dayanırsın? Bir başka ülkeye iltica etmek istersen, Çin’e mi gidersin, yoksa bütün Müslüman göçmenleri gibi bir Batı ülkesine mi?” sorularını yönelten Özkök, şöyle devam etti:

“NOT: Aman gözünü seveyim, cevap vereceksen ailenin öteki üyelerine, Aydınlık emekçilerine, onların çocuklarına da bir danış istersen. Özellikle de senin şu ‘Cumhuriyetçi Kadınlar Kulübü’nün üyelerine... Biliyorum sen inatçısın, sırf bana gıcıklığına Çin dersin, o yüzden bir de çocuklara sor derim.”

