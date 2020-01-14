Ertuğrul Özkök’ten Bakan Soylu’ya gönderme : Kadir İnanır Türkiye’dir, onu hırpalamak kimseye yarar sağlamaz

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ‘Devran’ oyununa giden oyuncu Kadir İnanır’a yönelik, “Selahattin Demirtaş bir tiyatro yazıyor. Birileri de karşısına geçip o tiyatroyu seyrediyor, alkışlıyor. Eksik yapmışsınız Kadir Efendi” sözlerine göndermede bulundu. Özkök, “Kadir İnanır Türkiye’dir, onu hırpalamak kimseye yarar sağlamaz” ifadesini kullandı.

Özkök bugünkü yazısında Kadir İnanır’ı önce filmlerden tanıdığını, daha sonra dost olduklarını belirtti. İnanır için, “Kendini oynayan, oynadıkları kendi olan harbi bir Karadeniz delikanlısıdır” diyen Özkök, “Barışı sağlamak için, kendi arkadaş grubunu karşıya almak pahasına, ‘Akil İnsanlar’a katıldı. Çok sevdim o tavrını. Şimdi de aynı duygularla yürüyor. Yine seviyorum duruşunu. Kadir İnanır Türkiye’dir... Onu hırpalamak kimseye yarar sağlamaz. Çünkü bu insanlara ileride yine ihtiyacımız olacak” düşüncesini dile getirdi.

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Ne olmuştu?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu'nun Ilgaz dağları bölgesinde, Ilgaz-2 Yurduntepe Kayak Merkezi'nin açılışına katıldı. Soylu, açılışta yaptığı konuşmada, Demirtaş'ın 'Devran' kitabından uyarlanan tiyatro oyununa gidenler için, "Her yeri yakıp yıktılar, 39 kişiyi katlettiler. Talimatı PKK verdi. Türkiye'ye talimatı, o günkü HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve onların merkez yönetim kurulu üyeleri getiriyor. Selahattin Demirtaş bir tiyatro yazıyor. Birileri de karşısına geçip o tiyatroyu seyrediyor, alkışlıyor. Eksik yapmışsınız Kadir Efendi. Eksik yapmışsınız o tiyatroya gidenler. O tiyatronun bir tarafına şehit edilen Yasin Börü'nün de fotoğrafını assaydınız, katledilen 39 kişinin de fotoğraflarını assaydınız" ifadelerini kullandı.

TIKLAYIN | Soylu'dan Demirtaş'ın 'Devran'ına' gidenlere tepki: Gittikleri tiyatro, bizim bir yerlere ulaşmamızı istemeyenler tarafından oluşturulan bir tiyatro