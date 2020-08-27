Ertuğrul Özkök’ten Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Müdürü’ne: İnsanların iç çamaşırlarını nerede ve nasıl görmüş?

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, sanatçılara, “Sanatçı arkadaşlara bundan sonra konser öncesi giyecekleri iç çamaşırı, çorap, kravat, gömlek vs ne varsa bizzat ben bildireceğim" mesajı atan Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Müdürü Gürsel Bilmiş'e "İnsanların iç çamaşırlarını nerede ve nasıl görmüş?" diye sordu.

Özkök, "Son günlerin en ilginç haberini Hürriyet’te Umut Erdem yazdı...Ohh be... Nihayet beni gülümseten bir haber... Ellerine sağlık Umut... Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Müdürü, sanatçıların ortak WhatsApp grubuna bir mesaj atmış ve özetle demiş ki: 'Bundan böyle hangi iç çamaşırını giyeceğinize ben karar vereceğim...' Gerekçesi de şu: 'Çünkü içinizde konsere hangi iç çamaşırı ile çıkılacağını bilmeyen var...' Önce inanamadım, 'Olmaz böyle bir şey' dedim... Nitekim müdür bey bir açıklama yapmış. 'Kafam karışıktı, yanlış oldu... Aslında bu mesajı başka bir gruba atacaktım, yanlışlıkla oraya atmışım...' Ama dikkat... Çalışanların iç çamaşırları ile ilgili sözlerini yalanlamadı.' Düşüncemi yanlış insanlara aktarmışım' dedi." ifadesini kullandı.

Özkök yazısında şunları kaydetti:

Neyse, iyi ve oldukça eski bir Hürriyet okuru olarak haberde gördüğüm eksiklikler var ve onların cevabını da Umut’tan bekliyorum...

Müdür beyin iç çamaşırı genelgesi haberinde gördüğüm eksik noktalar şunlar:

BİR: İç çamaşırı derken bir cinsiyet ayrımı yapmamış. Acaba sadece kadınları mı kast ediyor, yoksa iç çamaşırından rahatsız olduğu erkekler de var mı?

İKİ: Kast ettiği insanların iç çamaşırlarını nerede ve nasıl görmüş?

ÜÇ: Başında bulunduğu sanatçı grubu klasik Türk müziği korosu üyeleri. Bu koroların fotoğraflarına bakıyorum, videolarını seyrediyorum, üyelerinin çoğunluğu konser sırasında ayakta duruyorlar... Ayakta duran sanatçıların iç çamaşırlarını nasıl gördü?

DÖRT: Müdür bey “iç çamaşırı” kelimesi ile neyi kast ediyor? Sadece külot mu, yoksa sutyen ve kombinezon da buna dahil mi?

BEŞ: Müdür bey iç çamaşırında niye sadece pembe ve mor renge takmış? Siyah veya beyaz iç çamaşırı onda bu etkiyi yaratmıyor mu?

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Ne olmuştu?

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu’na geçen ocak ayında atanan Bilmiş, önceki gün bu korodaki sanatçıların yer aldığı WhatsApp grubuna, ““Sanatçı arkadaşlara bundan sonra konser öncesi giyecekleri iç çamaşırı, çorap, kravat, gömlek vs ne varsa bizzat ben bildireceğim” mesajı attı.

“Değerli arkadaşlar, bunca yıllık sanatçı arkadaşlara bundan sonra konser öncesi giyecekleri iç çamaşırı, çorap, kravat, gömlek vs. ne varsa bizzat ben bildireceğim. Çünkü maalesef aramızda konsere nasıl çıkılması gerektiğini çözememiş, öğrenememiş ya da ciddiye almayan arkadaşlarımız var. Konsere kravatsız, pembe, mor ya da olmaması gereken hangi renk var ise o renk ile çıkan sanatçıya bundan sonra çocuğa anlatır gibi anlatacağım. Bu kadar basit şeyler yüzünden genel müdürden azar işitmeye bir daha mahal vermeyeceğim. Aksini yapan görevini ciddiye almamış olarak değerlendirilecek ve bundan sonraki sanat kurulumuz ve idaremiz nezdinde puanı, kredisi ona göre olacaktır.”

Bilmiş, gruptan gelen tepkiler üzerine de “Değerli arkadaşlar, yukarıdaki mesajı yanlış anlaşılmalara mahal vermemek adına düzeltmek isterim. Diğer grup için yazılan ancak yanlışlıkla burada paylaşılan bu mesele, sazlarda görevli arkadaşlar ile ilgidir. Kravat, gömlek vs. giysiler yanında diğer ifade, çok değerli bir arkadaşımı saatler öncesinde kaybetmiş olmanın hüznüyle yanlışlıkla yazılmıştır. Mesele grubumuzun tümüyle ilgili değildir” paylaşımı yaptı.