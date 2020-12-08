Ertuğrul Özkök’ten AKP’li Zengin’e: Bu ülkede hakkı gasp edilenler sadece toplumun muhafazakâr kısmındaki kadınlar değil

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, AKP milletvekili Özlem Zengin’in, “Başörtülü olarak meclise girebilme yani seçilme hakkının gerçek manada kullanılması ilk defa 2015 seçimlerinde olmuştur. Bakar mısınız? Siz 2035’den bahsettiniz. 35 neresi? 2015 neresi? Siz 80 yıl gasp ettiğiniz kadınların hakkıyla alakalı neredesiniz?” sözlerine ilişkin olarak, “Bu ülkede hakkı gasp edilenler sadece toplumun muhafazakâr kısmındaki kadınlar değil” yorumunu yaptı.

Özkök yazısında, “Sayın Özlem Zengin ‘demokratik bir hakkın gasp edilmesinden’ söz ediyor... Önce şunu kayda geçirelim. Bu ülke, yani Türkiye Cumhuriyeti, seçilmiş bir kadını başbakanlık koltuğuna oturtan ilk ülkelerden biridir. Tansu Çiller’i yani... İkincisi: Türk kadını sadece başörtülü muhafazakârlardan ibaret değil... Yani kadınlarla ilgili bir meseleyi konuşacaksak, toplumun sadece bir bölümünün değil, tamamının ve başkalarının haklarıyla da ilgili konuşmalıyız... Yani bu ülkede başka hangi kadınların hakları, kimler tarafından kaç yıl gasp edildi…” düşüncesini dile getirdi.

Behice Boran’ın yaşamından ve sürgünde ölmesinden bahseden Özkök, "Behice Hanım hayatı boyunca hiç başörtüsü takmamıştı... Onun da ülkesinde ölme hakkı gasp edilmişti... Tıpkı, annesi babası öldüğünde bile cenazesine gelme hakkı bulamayan sürgünler gibi... Diyeceğim bu ülkede hakkı gasp edilenler sadece toplumun muhafazakâr kısmındaki kadınlar değil... En laik kesiminin kadınlarının çektikleri çile de onlarınkinden az değildir" ifadesini kullandı.

TIKLAYIN | AKP'li Özlem Zengin: Kadınlar gerçek manada seçilme hakkını AK Parti döneminde kullanmıştır; öncüsü de Cumhurbaşkanımızdır