Ertuğrul Özkök’ten Ahmet Kural yorumu: Bana sanki bu olaydan dersini çıkarmış bir insan duygusu verdi

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, şarkıcı Sıla Gençoğlu’nu darp etmesiyle uzunca bir süre gündemden düşmeyen ve yeni dizisiyle tekrar gündeme gelen oyuncu Ahmet Kural’la ilgili görüşlerini kaleme aldı.

“Hayatım boyunca şuna inandım. Hata yapan insanların ikinci bir şansı olmalı... Tabii o hatadan ders çıkarabildilerse. Ahmet Kural’a bu şansın verilmesine de işte bu nedenle sevindim” diyen Özkök, aşağıdaki fotoğrafı paylaşarak, “Fotoğrafına uzun uzun baktım. Sakin bir yüz ifadesi var. O ifade bana sanki, o şiddet gecesinin yüzüne izler bıraktığı duygusu verdi. Nedir o değişiklik derseniz, tarif etmek zor” diye yazdı.

Daha önce dile getirdiği, “Psikolojik destek alacak mısın? Öfke kontrolü tedavisi görecek misin?” sorusuna aldığı, “Evet psikolojik destek alabilirim” yanıtını hatırlatan Özkök, Kural’ı arayarak, “Psikolojik destek aldın mı?” diye sorduğunu anlattı. Ahmet Kural’ın, “İnsan, yaşadıklarının toplamı. Her yaşadığı, iyi veya kötü onda bazı şeyleri değiştiriyor. Bu değişimi bazen tek başınıza yaşıyorsunuz... Bazen de, bu iyiye ve güzele varma yolculuğunda birileri eşlik ediyor size. Çağla ile bize ait bir dünya kurduk. Sevgi dolu, düzenli ve karşılıklı saygıya dayalı bir dünya bu. Biz de bu şekilde birlikte yürüyoruz” yanıtını aktaran Özkök, devamında Kural’la ilgili şu görüşlerini paylaştı:

“Bana sanki bu olaydan dersini çıkarmış, hayatının geri kalan kısmını bu kötü tecrübe üzerine yaşamaya hazırlanan bir insan duygusu verdi. Gerçekten böyleyse ikinci fırsatı verenler iyi bir iş yapmış diyeceğim. Ve eğer böyleyse ben de Çağla ve ona bu ikinci yolculukta mutluluk diliyorum. Umarım Ozan Güven’den de benzer bir haber alırız...”

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