Ertuğrul Özkök’ten ABD seçimi yorumu: İktidardaki ‘şeytan’ muhalefete geçiyor

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, ABD seçimlerine ilişkin olarak, "Güçlü ve otoriter' liderlik ile 'demokratik ve birleştirici' liderlik yarışmış...Bir tarafta 'şeytanlaştırıcı, ötekileştirici, toksik' bir dil, öteki tarafta 'birleştirici' bir dil vardı... Amerikan halkı bir seçim yaptı ve 'birleştirici dili' ve liderliği tercih etti." görüşünü savundu.

Özkök, "Ama şu tuhaflığa bakın ki, 'kutuplaştırıcı' lider de aldığı oy sayısını arttırdı... Demek ki liderlik profili etrafındaki bu ayrımlaşma, kutuplaşma azalmamış, tam aksine kuvvetlenmiş. Bu da bütün dünyanın önüne şu sorunu çıkarıyor: Bir dönemin 'şeytanlaştırıcı, güçlü iktidar lideri', seçimi kaybetse de bu defa 'güçlü bir muhalefet lideri' haline geliyor. Yani iktidardaki 'şeytan' muhalefete geçiyor..." düşüncesini dile getirdi.

Özkök, "Sizce hangi şeytan daha tehlikelidir? İşte bu nedenle Biden’ın ilk konuşmasında, 'Amerikan milletini şeytandan arındıracağım ve buna dilden başlayacağım' demesi çok önemli..." ifadesini kullandı.

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