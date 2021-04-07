Ertuğrul Özkök'ten AA'nın "100 Yıllık Türkiye" albümüne eleştiri: Kapakta Tansu Çiller var, İsmet İnönü ve Bülent Ecevit yok!

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Anadolu Ajansı'nın geçen ay yayınladığı "1920-2020: 100 Yıllık Türkiye" albümünde Türkiye Cumhuriyeti'nin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ve eski Başbakan Bülent Ecevit'in olmamasını eleştirdi.

Özkök, "Kesinlikle temel arşivimde saklayacağım bir çalışma... O nedenle teşekkür ediyorum. Ama bir de eleştirim var. Albümün kapağına 16 fotoğraf konmuş, işte bu fotoğrafların seçimine itirazım var. Kapakta siyasetçi ve devlet insanı olarak 6 kişinin fotoğrafına yer verilmiş. Atatürk, Tayyip Erdoğan, Turgut Özal, Adnan Menderes, Süleyman Demirel var... Bence hepsi de doğru seçilmiş... Her biri için ikna edici bir gerekçe bulunabilir..." dedi.

Özkök, şöyle devam etti:

"Ama sizce de bu galeride 2 isim eksik değil mi... Çok kısa süre başbakanlık yaptığı halde, Türkiye’nin ilk kadın başbakanı olduğu için tamam Tansu Çiller’e yer var. Kurtuluş Savaşı’nın iki kahramanından biri ve Türkiye’nin çok partili hayata geçmesini sağlayan İsmet İnönü yok... Tansu Çiller var, Türkiye’nin yüzde 42 oy almış ilk sosyal demokrat parti başkanı ve 'Kıbrıs fatihi' Bülent Ecevit yok... Onlar da birer kare fotoğrafı hak etmiyor mu 100 yılın Türkiye’sinde...Devletin ajansı, böyle bir albüm yaparken devletin devamlılığı ilkesini de dikkate almalıdır diye düşünüyorum."

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