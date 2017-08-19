Ertuğrul Özkök: Televizyonda favori iki komedi programım var; Cüppeli Şov ve Küçük Cem Şov: Efelenmesi 10 numara

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, gazeteci Cem Küçük’ün, kendisine yönelik "Sen kimsin ya?" diye seslenmesi sonrasında "Bütün Hürriyet'i toplasan benim serçe parmağım kadar güçlüsün. Ben Aydın Doğan'a talimat veririm, gereğini yapar" ifadesine "Televizyonda iki favori komedi programım var" sözleriyle tepki gösterdi. Özkök, Küçük’e ithafen, “Vücut dili, babalama kabiliyeti, efelenme ustalığı, debelenme düzeyi 10 numara...” ifadelerini kullandı.

Ertuğrul Özkök, “‘Cihat’ı anlatırken işte bunu da anlatın ki...” başlığıyla yayımlanan bugünkü (19 Ağustos 2017) yasının ilgili kısmı şöyle:

"Televizyonlarda favori iki komedi programım

- Cübbeli Şov: İsmail Dümbüllü geleneğinin dümbülsüz versiyonu. Kostüm ve makyaj 10 numara.

“Gag”, yani küçük komik skeç kabiliyeti çok iyi...

- Küçük Cem Şov: Çocukluğumun “Francis Talking Mule” filminin kahkahalarla güldüğüm baş karakterinden bile iyi...

Vücut dili, babalanma kabiliyeti, efelenme ustalığı, debelenme düzeyi 10 numara..."

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Ne olmuştu?

Başbakanlığı döneminde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın danışmanlığı görevini de yürüten Akif Beki'nin Hürriyet'te yayımlanan yazılarına son verilmişti. Söz konusu ayrılığın Beki'nin "AKP için kaleme aldığı eleştirel yazılar" nedeniyle gerçekleştiği öne sürülmüştü. Beki'nin Hürriyet'te yayımlanan son yazısında kullandığı "İyi, kötü anılarımız var, bir çift söz de komşum Özkök’e: Gidiyorum ama çok da rahatlama, hemen koyverme, gözüm üstünde" ifadesi, kimi köşe yazarları için tartışma konusu olmuştu.

Küçük, "Şeytani bir operasyoncu: Ertuğrul Özkök" başlığıyla yayımlanan (14 Ağustos 2017) yazısında "Hakikaten kendilerine özel ödül vermek gerekir. Sözün kısası Özkök, Akif Beki'nin kovulmasına onay vermiştir. Zaten bu Ertuğrul Özkök gibi oynak bir şeytan Türk medyasına gelmemiştir" ifadesini kullanmıştı.

Özkök ise Küçük'ün ifadelerini tiye almış; "Her gün 'en derin devlet' adına konuşan bu arkadaş, medya tarihindeki en en en derin operasyonumu atlamış. Onu da bugün ben kendim açıklıyorum. Küçük Cem’i MİT’e ben yerleştirdim. Yanlış anlamayın Küçük Cem derken onu küçümsemiyorum. Onu MİT’e çok küçük yaşta yerleştirdiğim için öyle yazdım" diye espri yapmıştı. Özkök, yazısına "Aman ha, şaka yapıyorum. Sakın ola ciddiye almayın" diye not düşmüştü.