Ertuğrul Özkök: Tayyip Erdoğan hapisten çıktıktan sonra evime gelmişti

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüttüğü sırada 1996 yılında 3,5 ay hapis yatan Tayyip Erdoğan'la ilgili bir anısını anlattı. "O yıllarda Erdoğan'ın mütevazı olduğunu" söyleyen Özkök, "Erdoğan hapisten çıktıktan sonra gelip evimde yemek yemişti" dedi.

Zaman TV'den Reyhan Gül'ün hazırlayıp sunduğu "Yemek Bahane" programına konuk olan Özkök, "Abdullah Gül, Ömer Çelik ve Nazlı Ilıcak da vardı. Güzel yıllardı. Herkes birbirine dosttu" diye konuştu.

Zaman'dan Reyhan Gül'ün sorularını yanıtlayan (2 Mayıs 2015) Özkök'ün açıklamalarından bazı bölümler şöyle:

'Siyasetçilerde yemek gustosu yok'

Dünyada basılmadık toprak bırakmadınız. En son Etiyopya… Bir lezzet haritası yapsanız liste başında hangi ülke olur?

Hiç kuşkusuz İtalya gelir. Sonra da İspanya, Türk mutfağını da seviyorum. Ortadoğu-Arap ve Afrika mutfağı pek çekmedi beni, Dubai hariç. Adamlarda para var. Dünyanın en iyi restoranlarını açmışlar. Etiyopya mutfağı ise çok fakir.

Adı sanı duyulmamış yerlere de gittiniz. Zehirlendiğiniz oldu mu hiç?

Hayır, Allah bana öyle bir mide vermiş ki, zehirlenmiyorum. Karım çok hassas ama.

Siyasetçisinden sanatçısına çevreniz epey geniş. Evinize gelen giden çoktur.

Tayyip Erdoğan’ın hapisten çıktıktan sonra gelip yemek yediği evlerden biri burasıdır. Abdullah Gül, Ömer Çelik ve Nazlı Ilıcak da vardı. Güzel yıllardı. Herkes birbirine dosttu. Tayyip Erdoğan böyle değildi, mütevazıydı.

Menü, evinize gelen konuklara göre mi belirleniyor?

Tabii. Mesela Aydın (Doğan) Bey geldiğinde ona göre bir menü hazırlanır. Balık, makarna ve pizzayı çok sever. Beğenmediği yemek olsa asla belli etmez, çok naziktir.

Turgut Özal’ı yakından tanıyordunuz. Damak tadı konusunda nasıldı?

Turgut Bey’in yemek gustosu yoktu. Ben Türk siyasetçilerinde hayat gustosu olanı pek görmedim. Kadınlarla ilişkileri sorunlu olan insanların yemekle ilişkisi de zengin olmuyor. Türk siyasilerinin kadınla ilişkilerinde sorun var.

Deniz Baykal’ın yemek zevki olduğu söyleniyor.

Doğru, Deniz Bey ilginç bir insandır. Jazz sever, oruç tutar. Ama kimse bilmez bunları.

Ekmeksiz sofraya oturmam

Şu olmadan sofraya oturmam dediğiniz bir şey var mı?

Ekmek ama giderek daha az yemek zorundayım. Çocukluğumda siyah ekmek vardı sadece. Sonradan has ekmek yani beyaz ekmek çıktı. Ona bir alıştım. Beyaz ekmek olmadı mı yemek yemezdim. Küçükken başlamış demek ki bendeki bu şımarıklık. Ekmek, Allah’ın insanlara verdiği en güzel nimetlerden.

Kendinizi bir yemekle özdeşleştirecek olsanız ne olurdunuz?

Salata. Çünkü salata fresh bir yemek. Taze, güzel, bahar kokulu. Karakterini bir çorbanın içinde kaybetmemiş mesela. Varlığıyla direnebilmiş, henüz ölmemiş.

Hint mutfağı Erdoğan gibi…

Hint mutfağını hiç sevmem. Çünkü baharatlar o kadar dominant ki, yeter yani diyorsun. O baharatlar Tayyip Erdoğan gibi geliyor bana. Baharatın bu kadar dominant olduğu bir yemeğin katledildiğini düşünüyorum. Zencefil bazlı Peru mutfağını da aynı tehlike bekliyor bana kalırsa. O kadar fazla kullanılıyor ki… Ben acıyı daha çok severim, en azından kokusu yok.