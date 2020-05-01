Ertuğrul Özkök: Tarihimizin en muazzam kültürel davranış devrimlerinden birini yaşıyoruz; "streaming"

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, "yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle insanların evlere kapandığı bu süreçte Türkiye'nin yeni bir devrim yaşadığını ifade etti. Türkiye’nin yaşadığı devrimin adının, ölçüm şirketi Nielsen’in evde kalanların en çok yaptığı dört şey sıralamasında birinci sırada yer verdiği, “streaming” olduğunu ifade etti. Özkök, “Buna Spotify, Apple Music, Deeser, Fizzy, Netflix, Disney Plus, Hulu, YouTube devrimi de diyebilirsiniz” dedi.

Özkök devamında şunları kaydetti:

Kişisel tercihe, istenilen ana, yani tamamen bireysel bir seyir ve dinleme alışkanlığı... İstediğimiz gibi, istediğimiz müziği dinliyoruz... İstediğimiz gibi, istediğimiz her şeyi seyrediyoruz. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde 25-54 yaş arasında tüketim iki katına çıktı. İlginç bir veri de şu: Streaming tüketiminin en fazla olduğu saatler öğleden sonra 13.00 ile 16.00 arası...

Aslında bu devrim 2008’lerde başladı. Ama korona ile birlikte tarihi bir sıçrama yaptı. Bunun ilk sonuçlarını da, streaming müzik ve streaming film platformlarının bu hafta açıklanan, yılın ilk üç çeyreğine ait rakamlarda gördük...

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