Ertuğrul Özkök T24-CHP buluşmasını yorumladı: İnşallah bir gün bütün Türkiye böyle güzel bir masa olur

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, bugünkü yazısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve T24 yazarları ve yöneticileriyle buluşmasını yazdı. Özkök, “T24 bu insanları aynı çatı altında toplayabilmiş, Kılıçdaroğlu bu insanları aynı masada bir araya getirebilmiş, aynı kareye sokabilmişse. Demek ki hayat işte böyle bir masaymış... Kimse çıkıp ‘Ben onunla aynı masaya oturmam’ falan gibi laflar etmemeliymiş. Turgut Uyar, 'Bazen kalkıp gitmek iyidir' diyordu. Ben de tamamlayayım: 'Bazen de oturup konuşmak daha iyidir' İnşallah bir gün bütün Türkiye böyle güzel bir masa olur." dedi.

Özkök yazısının, "Dün bu masaya bakınca Turgut Uyar'ı hatırladım" ara başlığı ve Kılıçdaroğlu ile T24 yazar ve yöneticilerinin buluşmasından fotoğrafa da yer verdiği bölümünde şunları kaydetti:

CHP Genel Başkanı Kemal KılıçdaroğluT24 Genel Yayın Yönetmeni Doğan Akın ve T24 yazarlarıyla bir araya gelmiş.

Ergenekon davalarındaki kumpasla 5 yıl hapis yatmış Tuncay Özkan’la, bu davalar için, “Küçük fotoğrafa değil büyük fotoğrafa bakalım” diyen Murat Belge aynı masada...

Bir zamanlar askerden en iyi haber alan gazeteci Fikret Bilâ ile askerle en çok kavga eden gazeteci Hasan Cemal aynı masada...

2002’de AK Parti iktidara gelirken ve sonraki yıllarda Erdoğan’ı en çok destekleyenlerle, o günden beri yıldızı hiç barışmamış olanlar aynı masada.

T24 bu insanları aynı çatı altında toplayabilmişse...

Kılıçdaroğlu'nu insanları aynı masada bir araya getirebilmiş, aynı kareye sokabilmişse...

Demek ki hayat işte böyle bir masaymış...

Kimse çıkıp “Ben onunla aynı masaya oturmam”falan gibi laflar etmemeliymiş.

Turgut Uyar, “Bazen kalkıp gitmek iyidir” diyordu.

Ben de tamamlayayım:

“Bazen da oturup konuşmak daha iyidir...”

İnşallah bir gün bütün Türkiye böyle güzel bir masa olur.

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