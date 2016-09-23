Ertuğrul Özkök: Suriye'de başka siyaset oluşturmazsak, askerimizin girmesinden başka çare yok

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök gazetesinin "Piyade birliklerimiz Suriye'ye girebilir" başlığıyla yayımlanan haberiyle ilgili olarak "Suriye'de başka siyaset oluşturmazsak, askerimizin girmesinden başka çare yok" dedi.

Öte yandan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) IŞİD'in kontrolündeki Cerablus'a yönelik karadan ve havadan düzenlediği 'Fırat Kalkanı' harekâtıyla ilgili olarak "Suriye'de piyade kullanmamıza gerek yok" açıklamasını yapmıştı.

Ertuğrul Özkök'ün "Demiyor muyum size bu adamlarla olmaz diye" başlığıyla yayımlanan (23 Eylül 2016) yazısı şöyle:

Önceki pazartesi gecesi itibarıyla Suriye cephesinden gelen haber şu:

Türk tanklarının desteği ile Suriye’ye giren Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) aldığı 8 köy, yeniden IŞİD’in eline geçti.

* * *

O geceden 48 saat sonra yani çarşamba günü Hürriyet’in manşeti neydi:

“Piyade birliklerimiz Suriye’ye girebilir.”

* * *

Bu haber neyin itirafıydı biliyor musunuz?

Benim 4 yıldır yazdığım bir şeyin itirafı...

* * *

ÖSO diye bir şey yo-k...

IŞİD’e karşı savaşı ÖSO denilen grupla kazanmanın imkânı yok.

* * *

Bilanço ortada...

Daha şimdiden 4 tankımız isabet aldı.

7 şehidimiz var.

Sonuç ne?

Alınan 8 köyün 7’si yeniden IŞİD’in eline geçti...

* * *

Geçen pazartesi gecesi Suriye cephesinden gelen haber hepimize gösterdi ki....

Başka bir siyaset oluşturmazsak...

Askerimizin girmesinden başka çare yok...

* * *

Allah, 100 yıl önceki ihanet ve hezimetten sonra bize yardım etmiş ve bu güzel Cumhuriyet’i kurmuştuk.

O Cumhuriyet’in bize miras bıraktığı iç ve dış politikanın temel taşı ise şu cümleydi:

“Yurtta sulh, cihanda sulh...”

Anladıysam Arap olayım

Cumhurbaşkanı Erdoğan New York’ta bir kere daha tekrarladı:

“Biz DAEŞ diyoruz, çünkü IŞİD adında ‘İslam’ kelimesi var. IŞİD’in İslam’la ilgisi yok.”

Bunu her okuduğumda Google’a girip ‘DAEŞ’ yazıyorum.

Bütün çevirileri şöyle çıkıyor:

‘Dawlat al-İslamiyah f’al-Iraq wa belaad al-Sham.’

Peki bu Arapça kelimelerin anlamı ne?

‘Irak ve Şam İslam Devleti.’

Peki Türkçe kısaltma olan ‘IŞİD’ ne anlama geliyor?

“Irak ve Şam İslam Devleti.”

Acaba DAEŞ kısaltmasında ‘İ’ harfi olmadığı için mi bu tercih ediliyor?

Böyle düşünenlere de şunu hatırlatayım.

“DAEŞ’ Latinceleştirilmiş bir kısaltma.

Arapça aslı ‘DAİŞ’.

Yani Arapçasında da ‘İ’ harfi var.