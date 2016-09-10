Ertuğrul Özkök: 'Süleymancıların' cenaze töreni, yeni cemaat politikasının ilk adımı mı?

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, kamuoyunda 'Süleymancılar' olarak bilinen cemaatin lideri Arif Ahmet Denizolgun'un cenaze töreniyle ilgili olarak "Son günlerde AKP içinden, artık cemaatlere karşı daha mesafeli durulacağı gibi bazı sinyaller geliyordu.Acaba bu cenaze, onun ilk işareti miydi? Tarikat cenazeleri hakkında analiz yapacak kadar bilgim yok.Kesin bir şey söyleyemem. Sadece gözlemlerimi aktarmakla yetineceğim" dedi.

Ertuğrul Özkök'ün "Bu cenaze, yeni cemaat politikasının ilk adımı mı" başlığıyla yayımlanan (10 Eylül 2016) yazısının ilgili bölümü şöyle:



Muhafazakâr bir internet sitesi, önceki sabah ölüm haberini şöyle vermişti:

“Büyük İslam âlimlerinden Süleyman Hilmi Tunahan Hazretleri’nin torunu ve kamuoyunda ‘Süleymancılar’ olarak bilinen Süleymanlı Cemaati’nin lideri Arif Ahmet Denizolgun 61 yaşında hayatını kaybetti.”

Yani aşağı yukarı bütün muhafazakâr medya onu “Süleymancılar cemaatinin lideri”olarak tanımladı.

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Cenaze aynı gün Üsküdar’daki Selimiye Camisi’nden kaldırıldı.Çok büyük bir kalabalık vardı. Bütün haberleri okudum. Şu noktalar dikkatimi çekti:

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- Geçtiğimiz yıllarda böyle bir cenaze olsaydı, AKP’nin üst kadrosu tamamen burada olurdu.Oysa bu cenazeye katılan üst düzey tek siyasetçi yoktu.

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- Dün Kocatepe Camisi’nin imamının cenazesine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süleymancı cemaatinin liderinin cenazesine gitmedi.

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- Ankara Belediye Başkanı Melih Gökçek, bir taziye mesajı yayınlamıştı. Buna karşılık İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın mesajını hiçbir internet sitesinde görmedim.

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- Denizolgun MHP’ye yakın bir kişilikti. Meral Akşener bir taziye mesajı yayınlamıştı.Ama Bahçeli’ninkine de rastlamadım

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Son günlerde AKP içinden, artık cemaatlere karşı daha mesafeli durulacağı gibi bazı sinyaller geliyordu.Acaba bu cenaze, onun ilk işareti miydi?

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Tarikat cenazeleri hakkında analiz yapacak kadar bilgim yok.Kesin bir şey söyleyemem. Sadece gözlemlerimi aktarmakla yetineceğim.

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Cevabını gelecek günler verecek.