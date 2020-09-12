Ertuğrul Özkök Sudan'ı yazdı: Bir Müslüman ülke, Atatürk’ün 100 yıl önce yaptığı devrimi yapıyor

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, "Sudan'da olanları izliyor musunuz, Muazzam bir kadın devrimi yaşanıyor" dedi. Özkök, "Yani bir Müslüman ülke, Atatürk’ün 100 yıl önce yaptığı devrimi yapıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Yazar Gila Benmayor'un Instagram hesabından Sudn'da yaşananlarla ilgili yazığı satırları aktaran Özkök, şunarı kaydetti:

“Bunu, erkeklerden daha eğitimli oldukları halde 30 yıldır tüm haklarından mahrum edilen kadınlar başardı.”

“Devrimin sembolü 24 yaşındaki mimarlık öğrencisi Alaa Salah. Halk onu, antikçağlarda Sudan’ın kuzeyinde hüküm süren beyaz giysili Nubyeli kraliçelerin adıyla çağırıyor: Kandaka...”

Yaşasın Sudan’ın ve Atatürk Türkiyesi’nin kadınları...

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TIKLAYIN - Seda Yılmaz yazdı: Kadının yeri devrimdir