Ertuğrul Özkök: Şu içimizdeki çılgın Türk var ya uyanmaya görsün, bozamayacağımız oyun yok

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, artan dolar kuruyla ilgili olarak değerlendirmede bulundu. "Hepimizin gözü Washington’a giden heyetten gelecek haberdeydi. İyi bir haber gelmedi" diyen Özkök, Bilgili Grubu'nun Manhattan'da aldığı binayı iyi haber olarak duyurdu. Özkök, "Bir çılgın Türk çıkıyor ve kötü niyet kuyruğundakilere nanik yapıyor. Şu içimizdeki çılgın Türk var ya. Uyanmaya görsün. Bozamayacağımız oyun yok" diye yazdı.

Dolar kuru TL' karşısında 5.50 duvarını da aşmış durumda. 5.64 seviyesinde seyreden dolar Türkiye ekonomisini zorluyor.

Özkök döviz kuru ve Bilgili Grubu'nun aldığı binayla ilgili olarak "Washington'da Trump varsa Manhattan'da çılgın Türk var" başlığıyla yazdığı köşesinin ilgili bölümü şöyle:

İyi bir haber gelmedi.

Washington'da Trump varsa Manhattan'da çılgın Türk var

Önceki gece yatarken dolar kuruna baktım.

5.28’di...



Gece yarısı uyandım... 5.30’u geçmiş.



Sabah uyandığımda ise 5.40’ın üzerindeydi.



Güne kötü başladım...



Hepimizin gözü Washington’a giden heyetten gelecek haberdeydi...



İyi bir haber gelmedi. İşte öyle bir anda, New York’un Manhattan’ından beni şaşırtan bir haber geldi...



Bilgili Grubu, Manhattan’ın ortasındaki bir binayı satın almış.



Hem de prestijli Gucci binasını 135 milyon dolara bünyesine katmış.



Türkiye’de yaptıkları gibi yepyeni bir vizyonla proje geliştireceklermiş.



Buyurun...



Moralimiz bozuk... Dışarıda bize “Hasta adam” demek için kuyruğa girmiş akbabalar beklerken...



Bir çılgın Türk çıkıyor ve kötü niyet kuyruğundakilere nanik yapıyor...



Yani arkadaşlar... Diyeceğim ki, enseyi karartmayalım.



Şu içimizdeki çılgın Türk var ya...



Uyanmaya görsün...



Yıkamayacağımız bent...



Bozamayacağımız oyun yok...