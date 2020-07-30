Ertuğrul Özkök: Sosyal paylaşım siteleri Türkiye'den çekilme kararı alırsa nargile kafeler bu boşluğu doldurabilir mi?

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, dün Meclis'ten geçerek yasalaşan sosyal medya yasasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'ye uygulanacak yasa sonrasında sosyal medya sitelerinin Türkiye'den tamamen çıkma kararı alma ihtimalini değerlendiren Özkök, "Ne dersiniz nargile kafeler bu boşluğu doldurabilir mi?" diye sordu.

Özkök yazısının devamında da, "Yasa geçti... Umarım uygulaması adil olur. Sadece hepimizin şikâyeti olan her görüş ve partinin trolleri, tetikçileri, iftiracı ve nefret söylemcileri aklını başına alır... Bu yasa, iktidarın sansür makastarı haline gelmez. Ve bu kâbus senaryosu da gerçekleşmez" ifadelerini kullandı.

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