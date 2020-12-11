Ertuğrul Özkök: Son yıllarda 'sıfır atık' konusunda Türkiye’de en çok çalışan insan Emine Erdoğan, toplantıda konuşmacı olarak görmek isterdim

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, "Son yıllarda 'sıfır atık' konusunda Türkiye’de en çok çalışan insanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın olduğunu belirtti. Özkök, 'Capital' ve 'Ekonomist' tarafından çevrimiçi düzenlenen 'sıfır atık' konulu panelde Emine Erdoğan'ı da konuşmacı olarak görmek istediğini yazdı.

Özkök yazısında, "Katılımcılara baktım, Türkiye’nin önde gelen birçok şirketinin CEO veya başkanları vardı. Mesela Turkcell, P&G, Nestle gibi dünya devlerinin Türkiye CEO’ları bu toplantıya katıldı. 'Sıfır atık' çağımızın gerçekten en büyük girişimlerinden biri... Artık bütün büyük şirketler 'geri dönüşüm' ve 'sıfır atık' konusunda çok çarpıcı projeler geliştiriyor... Mesela geçenlerde bir JBL Portatif hoparlör aldım... Kutusu geri dönüşümle elde edilmiş malzemeden yapılmıştı. Adidas, 4 yıldır, okyanusa giden plastik şişeleri toplayıp harika estetik ayakkabılar yapıyor ve ben bunları göstere göstere giyiyorum. O nedenle mesela Adidas’ın Türkiye temsilcisinin de o toplantıda bulunup bunu anlatmasını isterdim." düşüncesini dile getirdi.

Özkök, "Ama o toplantıda görmek istediğim asıl konuşmacı Emine Erdoğan olurdu. Çünkü son yıllarda 'sıfır atık' konusunda Türkiye’de en çok çalışan insan o. Doğan Egmont’un başındaki Cem Başar’a sordum. 'Davet ettik, çok istedik ama maalesef programı uymadığı için katılamadı' dedi..." ifadesini kullandı.