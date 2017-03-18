Ertuğrul Özkök: Son referandumda 'evet' çıktı, FETÖ'cüler her yere sızdı; bakalım bu sefer ne olacak

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, 12 Eylül 2010'da yapılan anayasa değişikliği referandumuyla ilgili olarak "Evet kazandı, ama Türkiye kaybetti. Yargı, darmadağın oldu, FETÖ’cüler her tarafa sızdı. Yani bu kısa Türkiye tarihine baktığınızda görünen gerçek şu ki, hem iktidarın hem Türkiye’nin kazandığı referandum yok gibi. Bakalım bu referandumda gerçekten kim kazanacak, kim kaybedecek" dedi.

Ertuğrul Özkök'ün "Referandumda hem iktidar hem Türkiye kazanır mı" başlığıyla yayımlanan (18 Mart 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Hayatımda tanık olduğum ilk referandum 1961 Anayasası içindi.

27 Mayıs darbesinden sonra hazırlanan yeni anayasa halkın oylamasına sunulmuş ve yüzde 61.7’si “Evet” demişti.

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- İkinci referandum 1982 Anayasası için yapıldı.

Askerlerin hazırlattığı anayasaya yüzde 91.4 “Evet” oyu çıktı.

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- Üçüncü referandum, 12 Eylül’den sonra, 1987’de yapıldı.

Özal, darbeyle uzaklaştırılan siyasilere yeniden siyasi hak verilmesini halkoyuna sundu.

Yüzde 50.16 “Evet” dedi.

Özal kaybetti, Türkiye kazandı.

- Dördüncü referandum 1988 yılında seçimlerin bir yıl öne alınması için yapıldı.

Gereksiz bir referandumdu ve hayır çıktı.

Özal, yine kaybetti, karizması ikinci defa çizildi, Türkiye yine kazandı.

- Beşinci referandum 2010 yılında esas itibariyle yargının yapısını değiştirmek için yapıldı.

Evet kazandı, ama Türkiye kaybetti...

Yargı, darmadağın oldu, FETÖ’cüler her tarafa sızdı.

* * *

Yani bu kısa Türkiye tarihine baktığınızda görünen gerçek şu ki, hem iktidarın hem Türkiye’nin kazandığı referandum yok gibi...

* * *

Bakalım bu referandumda gerçekten kim kazanacak, kim kaybedecek...