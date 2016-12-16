Ertuğrul Özkök: Silivri mezaliminin en kalleş, en vicdansız, en gayriinsani uygulaması yeniden başlıyor

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, gazeteci İsmail Saymaz'ın Twitter hesabının 'hack'lenmesiyle ilgili olarak "O dönemin en kötü, en kalleş silahı ise 'özel hayatı' deşifre ederek itibar soykırımları yapmaktı. Evlere konan videolar, özel konuşmaları trolleşmiş medyanın önüne atmak. İsmail Saymaz’ın hesaplarının hack’lenmesi yeterince alarme olmuş beynime şunu sokuyor: Silivri mezaliminin en kalleş, en vicdansız, en gayriinsani uygulaması yeniden başlıyor. Bir bu eksikti. O da geldi" dedi.

Ertuğrul Özkök'ün "Bugünün yüzde 20'si yarının yüzde 80'idir" başlığıyla yayımlanan (16 Aralık 2016) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Geçen ay Tahşiye davasında bir duruşmaya tanık olarak çağırıldım.

Davaya müdahil olarak katılan bir mağdur, bana ve Divan’a 24 Ağustos 2010 günkü yazımı okudu.

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Yazının başlığı şuydu:

“Fetullah Hoca’ya iletilmesi ricasıyla...”

Yazı Hanefi Avcı’nın “Haliç’te Yaşayan Simonlar” adlı kitabını yayınladıktan sonra tutuklanması ile ilgiliydi.

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O gün demişim ki:

“Eğer bu iddialar doğruysa, bu kitap en geç üç-beş yıl sonra ağır bir iddianame olarak önünüze konur...”

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Bu yazıyı okudu ve sordu:

“Böyle bir kehanette nasıl bulundunuz...”

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Cevabı basit...

Öğrendiğim hukuk bilgisi ve vicdanımın sesi böyle demişti.

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Dün T24 sitesi 14 Mart 2012 tarihinde yazdığım bir yazıyı tekrar yayınladı.

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Odatv davasında tutuklu Ahmet Şık’ın serbest bırakılmasından sonra yazdığım yazıda şunu demişim:

“Şu cümleyi bir kenara yazın.

Çünkü yakın veya en geç orta gelecekte, bu cümlenin bir iddianame haline geldiğini görebilirsiniz.

Cümle aynen şöyle (Ahmet Şık’ın):

‘Bu komployu kuran, yürüten polisler, savcı ve hâkimler bu cezaevine girecek’...”

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Peki ben böyle demişim de ne olmuş.

Ertesi gün o, davaları savunan köşe yazarı bir meslektaşım başlığı şu olan bir yazı yayınlamış:

“Ertuğrul Özkök, Fetullah Hoca’yı hapse attırmak istiyor.”

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Yazı devam ediyor:

“Bu emniyetçileri, savcıları, hâkimleri, ‘Fetullahçı suç örgütü olarak’ görüyor Ertuğrul Özkök... Bu suç örgütünün bir numaralısı olarak haliyle Fetullah Gülen’i görüyor. Ucu Fetullah Gülen’e uzanacak çok büyük bir operasyonun hayallerini kuruyor...”

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Ben hiçbir isim vermemiştim. Ama o kendine göre “Benim içeri attırmaya çalıştığım”kişilerin bir listesini de vermiş:

“Soruşturmayı yürüten Ali Fuat Yılmazer, Tufan Ergüder, Mutlu Ekizoğlu, Hüseyin Çapkın gibi emniyet müdürleri.

Zekeriya Öz, Cihan Kansız, Fikret Seçen, Turan Çolakkadı gibi savcılar...”

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Arkasından da şu teşhisi yapıyor:

“Bu sadece Özkök’ün değil yüzde 20’lik çıldırmış bir kesimin hayali...”

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Kim mi bu köşe yazarı...

Adını vermeyeceğim... Hiçbir husumetimin bulunmadığı, zaman zaman sohbet ettiğim bir insan.

O gün “Zamanın Ruhu” bazı insanlar için böyle çalışıyordu.

Ayrıca, hepimizin mazisinde böyle yanılgılar var.

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Söylemek istediğim tek şey şu: Bugün ülkemizin tartışma meydanında “makul akıl”azınlıkta kaldı.

Ama geldiğimiz noktaya bakın.

Ben, o gün ne demişim; o, o gün ne demiş, kimleri savunmuş.

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Şu iki yazı gösteriyor ki...

Bazen “yüzde 20” diye küçümsediğimiz, aşağıladığımız, trollerin önüne yem diye attığımız düşünceler, yarının yüzde 80 çoğunluğu haline gelebilir.

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Bugün de olaya böyle bakarsak, belki ülkemiz için en iyisini yapmış oluruz.

Bel altı vuruş dönemi yeniden açılıyor mu?

Silivri mezalimi döneminin simgeleri şunlardı:

- Önce suçlu yaratıp, sonra ona uygun suç uydurmak.

- Sahte delil üretmek.

- İnsanlar hakkında itibar linçleri düzenlemek.

- Polis-savcı-hâkim üçlüsünün kurduğu kutsal ittifak.

- Trolleşmiş bir basın.

- Ve her türlü muhalefeti, Silivri torbasına atıp sindirmek, yok etmek isteyen bir anlayış.

O dönemin en kötü, en kalleş silahı ise “özel hayatı” deşifre ederek itibar soykırımları yapmaktı.

Evlere konan videolar, özel konuşmaları trolleşmiş medyanın önüne atmak.

İsmail Saymaz’ın hesaplarının hack’lenmesi yeterince alarme olmuş beynime şunu sokuyor:

Silivri mezaliminin en kalleş, en vicdansız, en gayriinsani uygulaması yeniden başlıyor.

Bir bu eksikti... O da geldi.

Bilelim ki bu satır herkesi doğrayacaktır.