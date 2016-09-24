Ertuğrul Özkök: Silah kaçakçılığını anlatan Hollywood filminde Erdoğan karesinin ne işi var?

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, gerçek bir hikâyeden uyarlanan Hollywood yapımı War Dogs filmindeki bir ayrıntıyı köşesine taşıdı. Özkök, Pentagon'dan Afganistan'a uzanan silah kaçakçılığını anlatan filmde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve eski Genelkurmay Başkanı Necdet Özel'in olduğu bir kareye de yer verildiğine dikkat çekti. "Film, 30 Eylül günü Türkiye’de de vizyona giriyor. Merak ediyorum, acaba jenerikte bu fotoğraf da olacak mı?" diyen Özkök, "Filmin konusuyla yakından uzaktan hiçbir ilişkisi yok. Ama belli ki bununla bir algı yaratılmak isteniyor" ifadesini kullandı.

Özkök'ün yazısından bazı bölümler şöyle:

Bir Hollywood filmi.

Amerika’da 10 Ağustos günü vizyona girdi.

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Yapımcısı da Bradley Cooper gibi Hollywood’un süper starlarından biri.

Filmde kısa bir rolü de var.

Amerika’da silah ticaretine karışan 20’li yaşlarındaki iki gencin başından geçen olay anlatılıyor.

Arnavutluk mafyasının elindeki komünist dönemdeki ordu envanterinden kalan Kalaşnikov silahları ve mermisini Amerika Savunma Bakanlığı’na satıyorlar.

Onlar da Irak ve Afganistan’a gönderiyor.Yani apaçık bir silah ticareti filmi bu.

Filmin jeneriğinde 3 fotoğraf var.Birinci Afganistan’ın eski Cumhurbaşkanı Karzai ile Başkan Bush’un yardımcısı Dick Cheney...

Ötekinde Rumsfeld...

Yani Irak’ı işgal operasyonunu başlatan Bush yönetiminin savunma bakanı...

Tamam her ikisinin de filmin konusu ile ilişkisi var.

* * *

Ama üçüncü fotoğrafta Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan görülüyor...

Filmin konusuyla yakından uzaktan hiçbir ilişkisi yok. Ama belli ki bununla bir algı yaratılmak isteniyor.

* * *

Film, 30 Eylül günü Türkiye’de de vizyona giriyor. Merak ediyorum, acaba jenerikte bu fotoğraf da olacak mı?

Jenerikteki fotoğrafa bakıp...

“Cumhurbaşkanımız dünyanın en önemli liderleri arasında algılanıyor” diye bakıp sevinebilirsiniz de...

“Silah ticaretini anlatan bir filmle ne alakası olabilir” diye düşünüp sinirlenebilirsiniz de...

Kendi payıma, Cumhurbaşkanımızın bu filmle ilişkilendirilmesini içime sindiremedim. İnşallah seyredenler birinci şıktaki gibi algılar.

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