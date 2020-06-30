Ertuğrul Özkök: Seçimdeki en büyük tehlikelerden biri 'Pizzagate komplo teorileri' olacak; partilerin şimdiden bir centilmenler anlaşması yapmasında yarar var

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, ABD siyaset tarihine 'Pizzagate' olarak geçen komplo teorisinin hızla küresel hale geldiğini belirterek, "Seçimdeki en büyük tehlikelerden biri 'Pizzagate komplo teorileri' olacak; partilerin şimdiden bir centilmenler anlaşması yapmasında yarar var" önerisinde bulundu.

Özkök, "New York Times’ın bir analistine göre, 'Pizzagate' hashtag’li mesajlar geçen ay 82 milyon kişi tarafından görülmüş. Google’daki 'Pizzagate' aramaları roket hızıyla yükseliyor. Peki bunun Türkiye ile alakası ne? Sorunun cevabı New York Times’ta geçen pazar yayınlanan haberin küçücük bir cümlesinde veriliyordu. Pizzagate komplo teorisi hızla küresel hale geliyordu. Bununla ilgili video ve paylaşımlarının en çok görüntülendiği ülkeler ise şunlardı: İtalya, Brezilya ve Türkiye..." ifadesini kullandı.

Özkök, "Türkiye’de seçime daha 3 yıl var. Ama şimdiden hazırlıklı olmak gerekir. Seçimdeki en büyük tehlikelerden biri 'Pizzagate komplo teorileri' olacak. Bütün partiler, bütün siyasetçiler, tahmin edemeyeceğimiz iğrençlikte komplo teorilerinin kurbanı olabilirler. Diyeceğim, virüs kapıya dayanmadan, bütün partilerin şimdiden bir centilmenler anlaşması yapmasında yarar var." düşüncesini dile getirdi.

Özkök yazısında şunları kaydetti:

Amerikan siyaset tarihine “Pizzagate” olarak geçen komplo teorisi şuydu.

2016 yılında Hillary Clinton başkan adayıyken, onun kampanya yöneticiliğini yapan John Podesta’nın telefonu hack’lendi. E-mail’ler WikiLeaks tarafından yayınlanınca Trump yanlısı propaganda bir anda bunun üzerine atladı ve müthiş bir karalama kampanyası salgını başladı.

Buna göre Demokrat Parti’ye yakın birçok siyasetçi çeşitli yolsuzluk ve çocuk pornosu ticaretine karışmıştı.

Ve bu trafik pizza restoranları üzerinden yapılıyordu.

Merkezi de Washington D.C.’deki Comet Ping Pong adlı pizza restoranıydı.

Buradan patlayan karalama kampanyası 2016 başkanlık seçiminde Hillary’nin kaybetmesinin nedenlerinden biri olarak değerlendirildi.

Özellikle 4Chan, 8Chan gibi sosyal medya siteleri ve Twitter üzerinden öylesine büyük bir salgın haline geldi ki, bir adam pompalı tüfekle bu pizzacıya saldırdı.

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