Ertuğrul Özkök: Sanki ilahi bir kudret Erdoğan'ın uçağının internetine emir vermiş...

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ABD yolculuğu sırasında uçakta izlenen Türkiye'nin Avusturya ile oynadığı maçta Hakan Çalhanoğlu'nun golü sonrası çekilmiş bir fotoğrafın perde arkasını yazdı. "Bana göre bu fotoğraf Türk basın tarihinde bir ilk" diyen Özkök, internet bağlantısıyla izlenen maç sırasında sık sık donmaların yaşandığını belirtti. "Cumhurbaşkanı ve gazeteciler internet bağlantısının kesilmesiyle oluşan bu donma yüzünden Avusturya’nın golünü izleyemiyorlar" diyen Özkök, "Tam Türkiye golünü atacağı sırada bağlantı yeniden kuruluyor. Sanki, ilahi bir kudret, A330 internetine emir vermiş. Kötü haberde donuyor, iyi haberde donmuyor" dedi.

Özkök'ün Hürriyet'te "Bu karede gördükleriniz ve işte görmedikleriniz" başlığıyla yayımlanan (31 Mart 2016) yazısından bazı bölümler şöyle:

BU fotoğraf karesi, Cumhurbaşkanı'nın resmi A330 uçağının kısa tarihinde bir ilk...

Önce bir detay...



Cumhurbaşkanı’nın A330’unda bu defa iki ‘Hürriyet’çi var...



Biri ekonomi yazarımız Vahap Munyar...



Öteki dış politika yazarımız Verda Özer...



Dün ikisi de bana aynı fotoğrafı gönderdiler.

Bana göre bu fotoğraf Türk basın tarihinde bir ilk...

Cumhurbaşkanı’nın uçağından ilk defa “resmi Ankara protokolü” dışında, gayriresmi bir fotoğraf geçiliyor.



Cumhurbaşkanı gömlekli ve gayet rahat...



Üstelik uzun süredir onu ilk defa gülerken görüyoruz.



Tabii o gülünce etrafındaki gazeteciler de gülebiliyor... Sonunda ortaya bu güzel ve rahat kare çıkıyor.



Bu fotoğraf Hürriyet’in dünkü spor sayfasında biraz kadrajlanarak kullanılmış.



Ben kadrajsız, geniş açılı halini yayınlıyorum.



Şimdi size bu gayriresmi sahnenin en gayriresmi sahne arkasını anlatacağım.





ÖN TARAFA GİTMEYEN TEK KADIN GAZETECİ KİM

ABD yolculuğu başlarken, Cumhurbaşkanı’nın yol boyunca gazetecilerle konuşmayacağı haberi gelmiş.



Ancak yolculuğun bir noktasında, arkadaki erkek gazetecilere bir haber gelmiş ve ön tarafa davet edilmişler.



Oysa uçakta dört de kadın gazeteci var.



Hürriyet’ten Verda Özer, Haber Türk’ten Nihal Bengisu Karaca, Star gazetesi yazarı Halime Kökçe ve Yeni Şafak’tan Leyla İpekçi...



Kadın gazeteciler niye sadece erkek diye düşünürken olay belli oluyor. Erkek gazeteciler ön tarafa Türkiye-Avusturya maçını izlemek için davet ediliyor.



Ancak Hürriyet’ten Verda Özer “Ben de maç seyretmeyi severim” deyince erkek egemen maç düzeni yıkılıyor.



Onu öteki iki kadın gazeteci de takip ediyor.



Nihal Bengisu Karaca ise arkada kalıp kitap okumayı tercih ediyor.



A330'UN PEMBE İNTERNETİ HANGİ SAHNEDE DONUYOR

ÖN tarafa giden gazetecilerin ilk izlenimi...



Cumhurbaşkanı rahat...



Acaba yolculuk sırasında Washington’dan iyi bir haber mi geldi...



Bunu Washington’da öğreneceğiz....



Ancak ön taraftaki kabulün nedeni maç seyretmek olunca öteki soru unutuluyor...



İnternet bağlantısıyla Türkiye-Avusturya maçı izleniyor.



Maç başlıyor ama görüntü sık sık donuyor...



Kötü haber geliyor ama...



Cumhurbaşkanı ve gazeteciler internet bağlantısının kesilmesiyle oluşan bu donma yüzünden Avusturya’nın golünü izleyemiyorlar.



Ancak iyi haber randevusuna tam zamanında geliyor.



Tam Türkiye golünü atacağı sırada bağlantı yeniden kuruluyor.



Fotoğrafta gördüğünüz sahne işte tam o an...



Yani Türkiye’nin golünü attığı pembe an...



Sanki, ilahi bir kudret, A330 internetine emir vermiş...



Kötü haberde donuyor, iyi haberde donmuyor...



İnternet bağlantısı golden sonra yine kesiliyor.

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