Ertuğrul Özkök: Sanatçılar, hepimizin kolektif günahının ve suçunun itirafını yapıyor, bakalım siyasetçiler aynı cesareti gösterecek mi

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, 45 sanatçının uzak geleceği bıraktığı mesajı bugünkü köşesine taşıdı. Özkök, "Sanatçılar daha şimdiden, çağımızın, hepimizin kolektif günahının ve suçunun itirafını yapıyor. Bakalım bugünün siyasetçileri de aynı cesareti gösterebilecek mi" düşüncesini dile getirdi.

Özkök, "Altında 45 imza var. 45 imzalı bir dilekçe ama ortak metni yok. Her biri kendi gördüğünü, tanık olduğunu anlatıyor. Her biri ayrı bir şey söylüyor ama sonunda ortaya kolektif bir dilekçe çıkmış. Pek çoğunu televizyonlardan, ekranlardan tanıdığınız sanatçılar... 45 sanatçı, ayrı ayrı, her biri kendi oturma odasından, kendisi selfie yaparak geleceğin, ama epey uzak bir geleceğin insanlarına birer mesaj bıraktı. Ve bunu Instagram’dan yayınladılar." ifadesini kullandı.

Özkök, "Kimi 'Kusura bakmayın berbat ettik bu dünyayı' diyor. Kimi 'Bizi affedin, tabiatı tarumar ettik, hayvanlara eziyet ettik, insanlara eziyet ettik, üzerimize düşeni yapamadık' diyor. Kimi 'Egoistçe davrandık, sizleri düşünmedik' diyor. Sanatçılar daha şimdiden, çağımızın, hepimizin kolektif günahının ve suçunun itirafını yapıyor.Bakalım bugünün siyasetçileri de aynı cesareti gösterebilecek mi" görüşünü savundu.

Özkök yazısında şunları kaydetti:

Bu şahane video beni çok etkiledi. Proje yönetmenliğini yapan Serdar Gözelekli ile ben de evden eve bir söyleşi yaptım.

Meğer bu videonun bir de uzun versiyonu varmış ki onun hikâyesi daha da ilginçmiş.

Bu kadar sanatçıyı bir araya getirmek çok zor. Ne dediniz onlara?

“Uzak gelecekteki nesillere bir mesaj bırakma fikri ile yola çıktım. Çevremdeki sanatçı dostlarımdan evlerinde birer dakikalık video çekmelerini istedim. ‘İçinizden ne geliyorsa onu söyleyin’ dedim.

Hiç ben girmem bu işe diyen oldu mu?

“Sağ olsunlar hiçbiri kırmadı beni. Hemen birer dakikalık (bazıları daha uzun) videolar yolladılar.”

Ben kısa versiyonunu seyrettim. Galiba bir de uzunu varmış.

“Evet bu mesajları 2 versiyon halinde montajladık. Kısa versiyonu Instagram’da paylaştık. Bir de 15 dakikalık orijinal versiyonunu var.”

Onu ne zaman yayınlayacaksınız?

“Onu maalesef siz göremeyeceksiniz. Çünkü 50 sene sonra aktive edilecek şekilde YouTube’a yüklemek gibi bir planımız var.”

Biz neden göremeyeceğiz?

“Çünkü uzun versiyonu çok daha yaralayıcı... Bu kolektif suçluluk duygusu bugün hepimize ağır gelebilir. Ama onun çok daha fazla farkındalık yaratacağını düşünüyorum.”

Ya daha az acıtıcı kısa versiyonundan ne bekliyorsunuz?

“Bu mesajı izlerken tek bir kişi bile ‘Ben ne yapıyorum’ derse ne mutlu bize.”

50 yıl sonra ağır konuşan 45 sanatçı

Çağlar Ertuğrul, Reha Özcan, Nesrin Cavadzade, Altan Erkekli, Gülben Ergen, Sermet Yeşil, Berk Oktay, Seray Kaya, Yıldız Çağrı Atiksoy, Serkay Tütüncü, Gökhan Türkmen, Benian Dönmez, Cansel Elçin, Çağrı Bayrak, Görkem Yeltan, Zeynep Tuğçe Bayat, Yılmaz Kunt, Uğur Kurul, Damla Colbay, Aslı İnandık, Taner Rumeli, Esra Bezen Bilgin, Erkan Sever, Mine Kılıç, Asena Tuğal, Şahin Irmak, Ozan Dağgez, Evrim Doğan, Serkan Şenalp, Uğur Uzunel, Yener Özer, Beril Pozam, Güzide Arslan, Mehmetcan Mincinozlu, Onur Seyit Yaran, Aslı Altaylar, Senem Zencir, Fehmi Öztürk, Neslihan Yeşilyurt, Neşe Baykent, Mira Sidi Sarfati, Mika, Mr. Hure, Umutcan Ütebay, Öner Ateş.

Yazının devamı için tıklayın