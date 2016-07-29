Ertuğrul Özkök: Şahin Alpay'ın 'darbe üyesi' diye gözaltına alınmasını bana kimse anlatamaz

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Zaman yazarı Şahin Alpay'la ilgili olarak "Şahin Alpay, Karl Popper’in 'Açık Toplum ve Düşmanları' kitabını Türkiye’ye tanıtan aydındır. Onu 'Darbe örgütü üyesi' diye sabahın köründe evini basarak almayı bana kimse anlatamaz" dedi.

Ertuğrul Özkök'ün, "Bir darbe gecesi bir düğün gecesi" başlığıyla yayımlanan (29 Temmuz 2016) yazısının ilgili bölümü şöyle:

1980’li yılların ortasıydı.

Özal başbakandı ama 12 Eylül etkisi devam ediyordu.

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Şahin Alpay, İsveç’teki sürgünden dönmüş, Cumhuriyet gazetesinde çalışmaya başlamıştı.

Gazetede harika bir kitap sayfası hazırlıyordu.

İşte öyle günlerden birinde Ankara’da Şahin Alpay’a rastladım.

O günlerde Henri Pirenne’nin “Ortaçağ Kentleri” kitabı Türkçeye çevrilmiş ve yayınlanmıştı.

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“Şahin bu kitap 1970’li yıllarda birbirimizi yediğimiz ‘Asya Tipi Üretim Tarzı’ tartışmalarını başlatan kitaplardan biri. Şimdi kimse çıkıp üzerine bir satır yazmıyor” dedim.

“Öyleyse sen yaz” dedi.

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Kitabı tanıtan 1.5 sayfalık bir yazı yazdım ve Şahin Alpay Cumhuriyet’te yayınladı.

Kitap üzerine kimse bir satır yazmamıştı ama benim kitap üzerine yazdığım yazıyla ilgili 30’dan fazla yazı çıktı.

Şahin Alpay, Karl Popper’in “Açık Toplum ve Düşmanları” kitabını Türkiye’ye tanıtan aydındır.

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Onu “Darbe örgütü üyesi” diye sabahın köründe evini basarak almayı bana kimse anlatamaz.