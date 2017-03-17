Ertuğrul Özkök: Referandum konusunda kükreyemeyen farecik olmayı tercih etmemin nedeni bu...

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması konusunda sessiz kalmayı tercih ettiğini savunarak "Elinde güç olmayana aslanlar gibi 'Cahil' diyebiliyorken, elinde güç olana da aslanlar gibi 'Cahil' diyebiliyor muyuz. Ben aslan değilim. Daha doğrusu aslan bir yanım var da, onun hep aynı istikamete bakıp kükremesini bir türlü içime sindiremiyorum. Referandum konusunda kükreyemeyen farecik olmayı tercih etmemin nedeni de budur" dedi.

Ertuğrul Özkök'ün "Hollanda'da evetçi mi hayırcı mı kazandı" başlığıyla yayımlanan (17 Mart 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Diyeceksiniz ki, Hollanda’da referandum mu yapıldı ki bu soruyu sordun...

Yani, başlıktaki soru saçma gibi oldu ama bir dakika...

* * *

Meseleye şöyle bakalım.

Irkçı parti ne istiyordu?

* * *

- Müslümanlar Hollanda’dan yollansın.

- Hollanda Avrupa Birliği’nden çıksın.

- Türban yasaklansın.

* * *

Peki Hollanda seçmeni buna ne dedi?

“Hayır...”

* * *

Soruyu bir de şöyle soralım...

Hollanda halkı oylarıyla demokratik değerleri savunan partilere ne dedi?

Evet mi, hayır mı...

Bence “Evet” dedi...

* * *

Yani halkın oyuna başvurduğunuzda ülkesini düşünen insanlar, evet mi hayır mı diyeceğine karar verirken soruya bakıyorlar.

* * *

Bir parti, ırkçı söylemi, nefreti, bölücülüğü, kutuplaştırmayı, antidemokrat, totaliter fikirleri mi savunuyor....

Ona “Hayır” diyorlar.

* * *

Bir parti kutuplaştırmayı değil barışmayı, nefreti değil kucaklamayı, totaliterliği değil demokratlığı, ırkçılığı değil eşitliği, düşünceyi hapse atmayı değil özgürleştirmeyi savunuyorsa...

Ona “Evet” diyorlar...

* * *

Diyeceğim...

Bir referandumda hayır demek de evet demek de şerefli bir iştir.

* * *

Yeter ki hangi soruya evet, hani soruya hayır diyebilecek özgürlüğe ve şuura sahip olalım...

Ah şu aslan yanım

Yeter ki vicdanımızdan, kalbimizden, yüreğimizden gelecek şu küçücük soruya cevap verebilelim: Elinde güç olmayana aslanlar gibi “Cahil” diyebiliyorken, elinde güç olana da aslanlar gibi “Cahil” diyebiliyor muyuz...

Ben aslan değilim...

Daha doğrusu aslan bir yanım var da, onun hep aynı istikamete bakıp kükremesini bir türlü içime sindiremiyorum. Referandum konusunda kükreyemeyen farecik olmayı tercih etmemin nedeni de budur...

Ah ah sevgili dostum... Dertliyim... Çok dertli...

Diyecek lafım vardır da, diyeceğim tarafa diyemediğim için, hep öte yanım sızlar...

Hıncımı da sızlayan yanımdan çıkarayım desem... [Hollandada evetçi mi hayırcı mı kazandı]

O da uymuyor şu fare yüreğime...