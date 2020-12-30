Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, "Popülist ülke liderleri kendilerini hep hayali düşmanlara karşı hayali savaşlar içinde görüyor." görüşünü savundu.

Rusya Devlet Başkanı’nın internet sitesinde gezen Özkök, "Dikkatimi çeken iki şey daha oldu. Birincisi sitenin adı 'Rusya Devlet Başkanlığı' değil 'Rusya Devlet Başkanı'. Yani kurumsal konum değil, 'şahsı' ön plana çıkarılmış. İkincisi ise konuştuğu Savunma Bakanı ona 'Sayın Başkanım' değil, 'Sayın Başkomutanım' diye sesleniyor. Bu da insanda sanki gerçek resmî unvanı 'Rusya Devlet Başkomutanı' imiş gibi bir his yaratıyor." düşüncesini dile getirdi.

Özkök, "Sanırsınız ki ülke bir savaşın içinde...Ama şaşırtıcı değil... Popülist ülke liderleri kendilerini hep hayali düşmanlara karşı hayali savaşlar içinde görüyor." ifadesini kullandı.

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