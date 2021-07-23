Ertuğrul Özkök: Pandemi, 60 üstü bir Beyaz Türk’ün ömrünü kaç yıl daha kısalttı?

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, New York Times'ta okuduğu bir habere atıfta bulunarak, "Pandemi, 60 üstü bir Beyaz Türk’ün ömrünü kaç yıl daha kısalttı?" diye sordu.

Özkök yazısında, "Biliyorum, şu güzel bayram gününde böyle bir sorunun ne manası var diyeceksiniz... Çok haklısınız... Hele hele benim gibi 'Hayat varsa ölüm yoktur' diye düşünen bir insanın durup dururken bu soruyu sorması ve keyfimizi kaçırması çok manasız. Ama kızmayın. Ben sadece piyanistim... Soruyu ben sormuyorum, o nedenle bana ateş etmeyin..." düşüncesini dile getirdi.

Özkök şunları kaydetti:

"Dün New York Times’ta okudum. Pandemi bir buçuk yıl içinde Amerikan halkının ortalama ömrünü 1.5 yıl kısaltmış... 2019’da yeni doğan bir çocuğun ortalama ömür beklentisi 78.8 iken, 2020 sonunda bu rakam 77.3’e inmiş...

Ama daha acıklısı var. Ortalama yaşam süresi konusunda da büyük eşitsizlik söz konusu... Aynı süre içinde, beyaz nüfusun ömrü 1.2 yıl azalırken siyah ve Hispanik nüfusunki 2.9 yıl kısalmış.

Bu haberi okurken tabii ki şu bencil soru da zihnime saplandı:Acaba Türkiye’de yaşayan bir Beyaz Türk olarak benim ömrümü ne kadar kısalttı? Sonra utanıp o bencilliği attım ve soruyu sordum: Acaba bizde de sınıfsal bir fark var mı? Bir Anadolu köylüsü, işçisi, bir Suriyelinin ömründen ne kadar aldı?

Hemen paniklemeyin... Bizim şöyle bir avantajımız var. ABD’de Covid-19’dan ölen insan sayısı 600 bin... Bizde ise 50 bin... ABD’nin nüfusu 328 milyon. Yani ABD’nin nüfusu Türkiye’nin 4 katı... Yani ABD’deki ölüm sayısı Türkiye’nin 12 katı... Demek ki, en azından teorik olarak biz daha şanslı sayılırız. Ama sınıfsal olarak herkes o kadar şanslı mı, işte onu bilmiyorum.O yüzden başlığa biraz provokatif olarak “Bir Beyaz Türk’ün ömrü ne kadar azaldı” cümlesini koydum.

Şimdi, eğer varsa; TÜİK’in bu konudaki son çalışmasını merakla bekliyorum. Beklerken de size umut verici bir rakam vereyim. Kişi başına düşen gelirin 8.500 dolar civarında olduğu Türkiye’deki ortalama ömür beklentisi, 63 bin dolar olan ABD ile neredeyse aynı... Türkiye’de de ortalama ömür beklentisi 78.6... Bu rakam erkeklerde 75.9, kadınlarda ise 81.3... Yani durumumuz hiç de fena değil...

Beyaz Türklere gelince, onlar için ayrı bir rakam yok... O nedenle Allah’ın biz Beyaz Türklere daha ne kadar ömür verdiğini tahmin bile edemiyoruz. Allah gecinden versin deyip konuyu bağlayalım.