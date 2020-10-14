Ertuğrul Özkök: Özdemir İnce bana 'dedikoducu, fitneci' mânâsındaki 'kovcu' lakabını takmış

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, Cumhuriyet gazetesi yazarı Özdemir İnce'nin kendisine 'dedikoducu, fitneci' mânâsına gelen 'kovcu' lakabını taktığını yazdı.

Özkök, "Cumhuriyet gazetesinde 'Türk edebiyatı mı' demek lazım yoksa 'Türkçe edebiyat mı' konusunda çıkan polemiği anlatan bir yazı yazdım ya... Gayet nezih bir dille... Cevabı da aynı 'nezih' ifadelerle geldi. 'Türk edebiyatı' sözünün en büyük dil muhafızı Özdemir İnce bana bir lakap takmış: 'Kovcu..." ifadesini kullandı.

Özkök, "Vallahi hiç duymamıştım ama böyle bir kelime hakikaten varmış. Mânâsını da şöyle yazmış: 'Dedikoducu, fitneci, gammaz, fitçi, arabozucu, kışkırtıcı...' Tamam da bir tek şunu anlayamadım neden ben? İki yazar birbirine girmiş. Olay sayfalara yansımış. Biri, 'Türkçe edebiyat' dediği için, ötekini 'densizlikle' suçlamış, öteki bu üslubun 'faşizan' olduğunu yazmış yayınlamamışlar.... Neticede, ulusalcı bir refleksle 'Türk edebiyatı' kelimesini savunan Özdemir İnce, gazetede kalmış, 'Türkçe edebiyat' kavramını kullanan liberal yazar artık o gazetede yazamaz olmuş. Şimdi bu olup biteni, olup bittikten, o yazar ayrıldıktan sonra yazdığım için ben 'kovcu' oluyorum..." düşüncesini dile getirdi.

Yazının devamı için tıklayın