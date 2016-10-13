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Ertuğrul Özkök: Ortadoğu'da böyle tehlikeli bir maceraya atılmakta Cumhurbaşkanı kadar kararlı mıyız?

"Büyümeden kasıt nedir, yayılma mı, yani girdiğimiz Suriye’de toprak mı ilhak edeceğiz?"

13 Ekim 2016 11:34

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet'in Bakanlar Kurulu'yla ilgili olarak yazdığı "Cumhurbaşkanı, 'Türkiye artık bu noktada kalamaz. Statüko bir şekilde değişecek. Ya ileri hamlelerle atılım yapıp kazanacağız. Ya da küçülmeye mahkûm olacağız. Ben kendi adıma ileri hamleler yapmaya kararlıyım" kulisiyle ilgili olarak "Eğer 'büyümeden' kastedilen, Ortadoğu’nun sınırlarını değiştirmeye yönelik bir hamle ise derim ki 'İki değil, üç-beş defa düşünün'" dedi. "Bir de şunu sormak isterim. Cumhurbaşkanı kendi payına bunu yapmakta kararlı olabilir. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi de kararlı mı?" diyen Özkök, "Tek tek Türk vatandaşlarına da sormak isterim. Arkadaşlar, hepimiz Ortadoğu’da böyle aşırı derecede tehlikeli bir maceraya atılma konusunda Cumhurbaşkanı kadar kararlı mıyız?" ifadesini kullandı. 

Ertuğrul Özkök'ün "Yani şimdi ciddi ciddi Musul'u ve Kerkük'ü almayı mı düşünüyoruz" başlığıyla yayımlanan (13 Ekim 2016) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Durup dururken Lozan tartışması açıldı...

Üç-beşimiz dışında “Hoppala” diyenimiz bile olmadı...

* * * 

Sonra Yeni Şafak gazetesinde Mehmet Acet ciddi ciddi yazdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bakanlara şöyle demiş:

“Türkiye artık bu noktada kalamaz.

Ya ileri hamlelerle atılım yapıp kazanacağız...

Ya da küçülmeye mahkûm olacağız...

Ben kendi adıma ileri hamleler yapmaya kararlıyım...”

Kimseden ses gelmedi.

Sonra Hürriyet’te Akif Beki oradan alıp ikinci defa yazdı.

Yine ses çıkmadı.

Şimdi de ben yazıyorum...

* * * 

Cumhurbaşkanı “küçülmeden” söz ettiğine göre, bunun karşıtı “büyüme” olmalı...

Büyümeden kasıt nedir, yayılma mı...

Yani girdiğimiz Suriye’de toprak mı ilhak edeceğiz...

Başika’daki askerimiz, Musul ve Kerkük’ü alarak büyümemizin ileri karakolu mu olacak...

* *  *

Aradan 3 gün geçti ve bu sözlere bir açıklık getirilmedi...

Eğer “büyümeden” kastedilen, Ortadoğu’nun sınırlarını değiştirmeye yönelik bir hamle ise...

Derim ki...

İki değil, üç-beş defa düşünün...

* * * 

Bir de şunu sormak isterim.

Cumhurbaşkanı kendi payına bunu yapmakta kararlı olabilir. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi de kararlı mı...

* * * 

Tek tek Türk vatandaşlarına da sormak isterim...

Arkadaşlar, hepimiz Ortadoğu’da böyle aşırı derecede tehlikeli bir maceraya atılma konusunda Cumhurbaşkanı kadar kararlı mıyız...

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