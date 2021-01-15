Ertuğrul Özkök: Orta Doğu’da, Doğu Akdeniz’de, Afrika’da, Kafkasya ve Balkanlar’da giderek bizi yalnızlaştırmak isteyen bir dönem başladı

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, Almanya, Fransa, Mısır ve Ürdün dışişleri bakanlarının Kahire’de çekilen karesini yorumlayarak, “Orta Doğu’da, Doğu Akdeniz’de, Afrika’da, Kafkasya ve Balkanlar’da giderek bizi yalnızlaştırmak ve hareket alanımızı kısıtlamak isteyen bir dönem başladı…” görüşünü savundu.

Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız’ın 8 Ocak günü attığı, “Türk müteahhitler Musul Havalimanı’nı, doğrudan yatırım yoluyla, işletmesini de içerecek şekilde yeniden imar etmek üzere cazip tekliflerde bulunmuşlardı. Görüntüye göre bu projeyi başkaları yapacak...” tweetine yazısında yer veren Özkök, “Bu selfie ve Bağdat’tan gelen tweet bize bu yılın bir yol haritasını veriyor." düşüncesini dile getirdi.

Özkök, "Buna Suudi Arabistan ve öteki Arap ülkelerinin Katar’la anlaşmasını da ekleyin. Yanına Arap ülkelerinin İsrail’le verdikleri fotoğrafları ekleyin. 2021 yılında bu bölgede hemen her yerde karşımıza çıkacak olan adı konmamış ittifakların ilk selfie kareleridir bunlar... Bu ittifakın 'konmamış adını' da ben koyayım: 'Bu Türkler de çok oluyor' cephesidir bu... Açıkça görelim. Orta Doğu’da, Doğu Akdeniz’de, Afrika’da, Kafkasya ve Balkanlar’da giderek bizi yalnızlaştırmak ve hareket alanımızı kısıtlamak isteyen bir dönem başladı... Ve şimdilik burada 'evde tek başınayız' Bana göre bunu kırmanın tek yolu, reformlar ve Avrupa Birliği ile ilişkileri sağlam bir zemine oturtmaktır.." ifadesini kullandı.