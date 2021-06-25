Ertuğrul Özkök: Obradovic, Aziz Yıldırım'a "Seninle cehenneme bile gelirim" demiş

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım ile sarı lacivertli ekibin eski başantrenörü Zeljko Obradovic arasında geçen diyaloğu köşesine taşıdı ve Obradovic'in Aziz Yıldırım'a "Seninle cehenneme bile gelirim" dediğini ifade etti.

Aziz Yıldırım, dün Çırağan Sarayı'nda düzenlediği basın toplantısında, Fenerbahçe'de basketbol şubesinin şirketleşmesi halinde başına geçmek istediğini ve ilk iş olarak efsane koç Zeljko Obradovic ile anlaşmaya varabileceğini ifade etmişti.

Bu konuya ilişkin olarak toplantıdan sonra Yıldırım'ın yanındakilere "Koç biliyor muydu, yoksa bir tahmin mi?" diye sorduğunu söyleyen Özkök, “Yıldırım, 'Obradovic’i getiririm' dedi. Peki Obradovic bunu biliyor muydu? Büyük koç, Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra Barcelona’ya falan gider diye düşünüyordum. Ama nedense basketbola başladığı Partizan’la anlaştı. Bu beni şaşırtmıştı açıkçası. Bunu Mustafa Denizli’nin futbola başladığı Altay’a teknik direktör olması gibi duygusal bir nedene bağlamıştım. Dün basın toplantısından sonra yanında bulunan yöneticilerle konuştum. Onlara 'Koç biliyor muydu, yoksa bir tahmin mi' diye sordum. Yıldırım önceki gün Obradovic’le telefonda konuşmuş. 'Koç gelir misin' deyince, aldığı cevap şu olmuş:

'Seninle cehenneme bile gelirim başkan"" diye yazdı.

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