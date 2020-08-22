Ertuğrul Özkök: O videoyu kim kaldırttı; Fahrettin Altun mu, İbrahim Kalın mı?

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, ABD Başkan adayı Joe Biden'ın tartışma yaratan aylar önce yaptığı açıklamasının ardından yapılan eleştirileri değerlendirdi. CHP yönetiminin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'u eleştirirken, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'la ilgili bir eleştiride bulunmadığına dikkati çeken Özkök, "Altun’u savunmak isteyen bir trol grubunun" yayımladığı videoyu eleştirdi.

Videodaki, "CHP neden İbrahim Kalın’ı değil de sadece Fahrettin Altun’u eleştiriyor?" sorusuna verilen, "Ağayı (Erdoğan) dövemeyen marabasını dövermiş, kabul. Ama hangi marabasını? Herhalde rızasına en muvaffık iş yapanını, ona en sadık olanını, düşmanlarını öz düşmanı gibi bilenini..." yanıtını aktaran Özkök, "Bu nasıl bir zekâdır? Cumhurbaşkanı’nın iki çok yakın çalışma arkadaşı arasına nifak sokacak kadar akılsız..." dedi.

Eleştirilerine "Demokratik bir ülkede ana muhalefet için “düşman” diyecek kadar kendinden geçmiş" iye devam eden Özkök devamında da şunları kaydetti:

"Neyse ki akıllı biri çıkıp bu sakil videoyu kaldırtmış. “İbrahim Kalın kaldırtmıştır” yorumları okudum. Her ikisini de yakından takip eden bir gazeteci olarak tahminim şu: Bence ikisi birlikte kaldırtmıştır... Çünkü yakından izlediğim Fahrettin Altun’un da bu videoyu seveceğini sanmıyorum."

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Yayından kaldırılan söz konusu videodan bir kesit: