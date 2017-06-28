Ertuğrul Özkök: O 111 imzaya katılıyorum

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, kanun hükmünde kararnameler (KHK) ile ihraç edilen akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça'nın dün (27 Haziran 2017) 111'inci gününe giren açlık greviyle ilgili olarak 111 kişi tarafından hazırlanan çağrı metnine "kendisinin de katıldığını" ifade etti.

111 aydın, sanatçı, milletvekili ve insan hakları savunucusunun imzaladığı çağrı metninde şu ifadeler yer alıyordu:

"Nuriye Gülmen ve Semih Özakça, OHAL kararnamesi ile işten atılan beş bin akademisyen, elli bin öğretmen ve yüz elli bin çalışandan yalnızca ikisi. İşe geri dönme talebiyle açlık grevine gittikleri için cezaevine atıldılar 111 gündür açlar. Nuriye ve Semih ölmesin. Çalışma hakları geri verilsin. Okullarına dönebilmeleri ve hayatlarına devam edebilmeleri için devletin gereken adımları atmasını istiyoruz. Adalet ve demokrasi bunu gerektirir."

111 isimden çağrı: Nuriye Gülmen ve Semih Özakça ölmesin!

Ertuğrul Özkök'ün "Şam'daki Emevi Camisi'nden Hama'daki Ali Nuri Camisi'ne" başlığıyla yayımlanan (28 Haziran 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

O 111 imzaya katılıyorum

“Nuriye ve Semih ölmesin... Adalet bunu gerektirir...”

111 sanatçı, yazar, milletvekili, aydın...

İsteseniz zorla bir araya getiremeyeceğiniz insanlar...

Belki de yolları hiç kesişmemiş kişiler...

Şu mübarek bayramın son günü bir araya gelmiş ve haykırıyor.

KHK ile atıldıkları işlerine geri dönmek için açlık grevine giden akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça’nın görevine dönmek için başlattıkları açlık grevine son vermeleri için işlerine iadesini istiyor...

Bold harflerle yazıyorum bu çağrıyı...

Bilelim ki bunlar suya yazılmış yazılar değildir...

Kalır...