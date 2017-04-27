Ertuğrul Özkök: Nereden çıktı bu 'Mavi Marmara'cılık ruhu, yanlış adam yanlış ifadelerle söylediği için mi...

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, gazeteci Cem Küçük'ün “Artık AK Parti’nin bu radikal İslamcılarla da, yani bu Mavi Marmara’daki manyak tipler, yani kafadan İsrail düşmanı, kafadan Batı düşmanı, kafadan her şeye düşman tipler var, bunlarla da yolların ayrılması lazım" ifadesiyle başlayan tartışmalarla ilgili olarak "Mavi Marmara olayı Türkiye'ye çok pahalıya patladı. Ayrıca sanmayın ki bize pahalıya patlayan bu sorumsuzca hareket, Filistinli mazlumun işine yaramıştır. Öyleyse, ne oluyor şimdi referandumdan sonra aniden patlayan bu 'Mavi Marmaracılık ruhu'. Sadece yanlış adam yanlış ifadelerle söylediği için mi?" dedi.

İsrail komandoları, 31 Mayıs 2010’da ambargo uygulanan Gazze’ye insani yardım götüren ‘Özgürlük Filosu’nun Türkiye bandıralı Mavi Marmara gemisine uluslararası sularda helikopter ve botlarla baskın yapmıştı. Baskında 9 Türkiye vatandaşı hayatını kaybetmiş, 50’den fazla kişi de yaralanmıştı.

Ertuğrul Özkök'ün "Mavi Marmara'cı mı olalım İslamcı mı, yoksa tetikçi mi" başlığıyla yayımlanan (27 Nisan 2017) yazısı şöyle:

BU ülkeyi en az benim kadar sevdiğinden emin olduğum makul AKP’lilere çok samimi olarak sormak istiyorum..

Allah aşkınıza elinizi kalbinize koyarak söyleyin...

İHH militanlarının Mavi Marmara gemisine binip İsrail’e gitmeye kalkışmasını tasvip ettiniz mi...



Allah aşkına samimi olun ve yüz yüze geldiğimizde bizlere de söylediğiniz gerçek fikrinizi açıklayın.



Şu günlerde çok ihtiyaç var...



Siz değil miydiniz o olayın Türkiye’ye çok zarar verdiğini söyleyen...



Hadi sizi bıraktım....



Bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan değil miydi o sorumsuz işi yapanlara “Bana mı sordunuz” diyen...



O cümlenin arkasındaki “İyi halt ettiniz” sitemini biz bile duyduk da siz işitmediniz mi...



Bakın kardeşim...



Mavi Marmara olayı Türkiye’ye çok pahalıya patlamıştır.



Ayrıca sanmayın ki bize pahalıya patlayan bu sorumsuzca hareket, Filistinli mazlumun işine yaramıştır...



Öyleyse, ne oluyor şimdi referandumdan sonra aniden patlayan bu “Mavi Marmaracılık ruhu...”



Sadece yanlış adam yanlış ifadelerle söylediği için mi...



Yoksa referandum hayal kırıklığını unutturup safları sıklaştırma telaşı mı...



İslamcılık: “İslamcılık ya da Siyasi İslam, İslam’ın kişisel hayat dışında sosyal ve politik alanlarda da yol gösterici kılınmasını hedefleyen ‘politik-ideolojik hareketler’ olarak tanımlanmaktadır.” (Vikipedia)

Referandum İslami kesimde dengeyi bozdu

Cehaletimi mazur görün ama şunu soracağım.



“İslamcılık” çok iyi bir şey mi ki, son günlerde herkes birden “İslamcı” kesildi...



Siyasal İslam Ortadoğu’da bile bitmek üzereyken, Türkiye’de, “Onun gibi olacağıma İslamcı olayım” telaşı ve yarışı... Bakıyorum, Nihal Bengisu Karaca gibi aklı başında yazarlar bile aniden “İslamcı” kesildi...



Anlıyorum ki 16 Nisan referandumu, muhafazakâr kanadın entelektüel kanadının dengesini iyice bozmuş. Makul AKP’liler “Biz nerede yanlış yaptık” sorusunun cevabını ararken, entelektüel kesimi “meleklerin cinsiyeti” tartışmasına girmiş vaziyette.



Birisinin bana bu “tetikçiye” karşı “İslamcı-Mavi Marmaracı” ittifakının nasıl bir duygu olduğunu ikna edici biçimde anlatmasını çok isterdim.

