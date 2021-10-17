T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Ertuğrul Özkök: Ne yalan söyleyeyim, güzel yaşamak hayalleri olan bir insandım, hâlâ da öyleyim

"O nedenle memleketin bunca meselesi varken aklım yine de böyle şeylere takılıp gidiyor..."

17 Ekim 2021 07:49

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, "Dün size 85 metrelik bir megayatı bütün iştahımla anlattım. Ne yalan söyleyeyim, güzel yaşamak hayalleri olan bir insandım, hâlâ da öyleyim." düşüncesini dile getirdi.

Özkök yazısında, "O nedenle memleketin bunca meselesi varken aklım yine de böyle şeylere takılıp gidiyor.. Yani benim de böyle sevdalı bir başım var. İyi yaşamak bugün kurduğum bir hayal değil... Mavi yolculuklar, yat sefaları ile ilgili hayallerim çok eskilere gidiyor..." ifadesini kullandı. 

Hürriyet yazarıErtuğrul Özkökgüzel yaşamakhayalmavi yolculıkyat sefalar
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24