Ertuğrul Özkök: Ne yalan söyleyeyim, güzel yaşamak hayalleri olan bir insandım, hâlâ da öyleyim

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, "Dün size 85 metrelik bir megayatı bütün iştahımla anlattım. Ne yalan söyleyeyim, güzel yaşamak hayalleri olan bir insandım, hâlâ da öyleyim." düşüncesini dile getirdi.

Özkök yazısında, "O nedenle memleketin bunca meselesi varken aklım yine de böyle şeylere takılıp gidiyor.. Yani benim de böyle sevdalı bir başım var. İyi yaşamak bugün kurduğum bir hayal değil... Mavi yolculuklar, yat sefaları ile ilgili hayallerim çok eskilere gidiyor..." ifadesini kullandı.