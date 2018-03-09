Ertuğrul Özkök: Ne yalan söyleyeyim, genel yayın yönetmeni olasım geldi

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, Vanity Fair dergisinin son sayısındaki kapağını çok beğendiğini belirterek, "Tom Hanks, Nicole Kidman, Oprah Winfrey, Reese Witherspoon, Jessica Chastain, Harrison Ford, Gal Gadot ve Robert De Niro gibi devler bu kapak için yan yana poz vermiş.Çok hoşuma gitti... Ne yalan söyleyeyim, yine genel yayın yönetmeni olasım geldi.dedi.

Özkök'ün konuya ilişkin olarak bugünkü köşesinde yayımlanan yazısından ilgili bölüm şöyle:

Vanity Fair dergisi son sayısının kapağını yine harika bir Annie Leibovitz fotoğrafına ayırmış.

Tom Hanks, Nicole Kidman, Oprah Winfrey, Reese Witherspoon, Jessica Chastain, Harrison Ford, Gal Gadot ve Robert De Niro gibi devler bu kapak için yan yana poz vermiş...



İki şey dikkatimi çekti...



Birincisi, bütün erkekler fraklı.



Bir tek Harrison Ford koyu takım elbiseli ve üstelik kravat da takmamış...



İkincisi ise derginin genel yayın yönetmeni Graydon Carter’ın da bu kadro içinde yer alması...



Bunun bir de nedeni var.



Graydon Carter derginin başından ayrılıyor.



Bu onun hazırladığı son sayıydı ve kendine böyle güzel bir kıyak yapmış... Ne yalan söyleyeyim, yine genel yayın yönetmeni olasım geldi. Ama böyle bir dergi için...



Çok hoşuma gitti... Vallahi bu derginin genel yayın yönetmeni olmayı çok isterdim.