Ertuğrul Özkök: Ne olacak bu Cübbeli'nin ‘şeyine' olan düşkünlüğü

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Cübbeli Ahmet Hoca'nın çıakrrtığı yeni kitabı, "Şifa Ayetleri"ne ilişkin olarak, "İçinde öyle bir bölüm var ki... Hadi kendinizi benim yerime koyun ve üzerine iki kelime etmeyin... 'Erkek cinsel organına okunacak ayetler..." ifadesini kullandı. Özkök, "Şeyhi, 'erkek cinsel organına okunması gerektiğini' ileri sürdüğü ayetlerle ilgili 4 ayrı tertip vermiş. Yanlış okumadınız 'erkek cinsel organına okunacak ayetler'.." dedi.

Özkök, "Diyeceksiniz ki böyle bir günde bu “şeyle” uğraşılır mı... Uğraşan ben değilim... Günümüzün en büyük fetva stand-up’çısı Cübbeli Ahmet Hoca..." yorumunda bulundu.

Özkök, Cübbeli Ahmet Hoca'nın şeyhi ile arasında geçen konuşmayı “Bir gün beraber oturuyorken şeyhimiz, ‘Âdemoğlunun her bir uzvunun şifası için okunabilecek bir ayet mutlaka mevcuttur ki, onu bilen bilmiştir, bilmeyen de bilmemiştir’ dedi" diye aktardı.

Özkök şöyle devam etti:

"Cübbeli Ahmet Hoca şeyhinden bu şeyle ilgili şeyleri duyunca aklından hemen şu geçmiş:

“Mutlaka ben bunu şeyhimizden istemeliyim, ola ki o kerem ve ihsanıyla bu ilmi bana verir...”

Bunun üzerine şeyhi, “erkek cinsel organına okunması gerektiğini” ileri sürdüğü ayetlerle ilgili 4 ayrı tertip vermiş.

Yanlış okumadınız “erkek cinsel organına okunacak ayetler”...

Konu dinle ilgili olduğu için ayrıntısına girmiyorum. Neme lazım yanlış bir şey söylerim, başım belaya girer.

Sadece şeyhin o ayetlerle ilgili şu sözlerini aktarıp toz olayım:

Eğer bu 4 tertip ayeti okursa “kişi ebediyen iktidarsızlık görmez ve çok güçlü olacağından dolayı ölünceye kadar hiçbir itirazla karşılaşmaz”...

Ne olacak bu Cübbeli Hoca’nın da şeyhinin de şeyleriyle ilgili bu takıntısı...

Arazi engebeli, mıntıka tehlikeli... En iyisi burada kesip toz olayım..."